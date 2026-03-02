«Двери везде для вас открыты». Лукашенко встретился с губернатором Мурманской области

Северные рубежи России становится ближе. И речь не столько о географии, сколько о новой архитектуре экономических связей. Сегодня Минск и Мурманск обсуждают формирование устойчивой кооперации с прицелом на долгую перспективу. Во Дворце Независимости состоялась встреча Президента Беларуси с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, во время которой Александр Лукашенко обозначил принципиальную позицию о том, что сотрудничество должно выходить за рамки торговли и переходить к созданию совместных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – производство пассажирской, специальной техники, лифтового оборудования, а еще сельское хозяйство и продовольствие. При этом ключевой акцент – на локализации и замещении критической зависимости от внешних поставщиков. За последние годы товарооборот сторон вырос более чем вдвое и стабильно держится на уровне около 300 миллионов долларов. Беларусь поставляет в регион грузовые автомобили, промышленную технику и металлоконструкции, а получает стратегическое сырье: от цветных металлов до минеральных компонентов.

Марафон союзной интеграции продолжается. В четверг в Москве, в понедельник в Минске говорят о делах союзного роста. В Минск по-весеннему встречают делегацию из столицы российского Заполярья. – Знаменитый губернатор, которого часто вижу по телевизору.

– Очень приятно, я вас тоже.

Лоск союзного кремлевского саммита сегодня отражен в интерьерах Дворца Независимости. Именно на таких встречах и воплощается в жизнь знаковость и значимость договоренностей на Высшем госсовете. Вот эти большие цифры, озвученные в Александровском зале Кремля... Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в 8 раз. С 6,5 миллиарда долларов в 1996-м до почти 55 миллиардов долларов по прошлому году. ...формируются благодаря продуктивным встречам в губернаторском зале Дворца Независимости.

Александр Лукашенко:

Со времен нашей встречи мы проросли вроде бы аж в два раза. Если такими темпами от встречи к встрече, то мы постараемся побыстрее встретиться, чтобы еще прирасти в два раза по нашему товарообороту. Мы с Мурманской областью готовы работать так, как готова на это Мурманская область, потому что этот регион рядом. Это, можно сказать, наш ближайший регион в Российской Федерации. Мы вас не считаем далеким каким-то арктическим регионом, хотя он арктический, но не далекий для нас. Мы готовы с вами строить отношения не только на основании поставок своей продукции в ваш край, хотя это тоже важно, но готовы создавать совместное предприятие для того, чтобы получать выгоду всем нам. Двери везде для вас открыты.

Борис Вячеславович [Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси] расскажет, если нужно будет. Он тоже знает, очень хорошо знает Беларусь. По любым направлениям мы готовы подключиться и работать. Мы совсем недавно с Президентом России обсуждали эту тему. Тут у нас вообще нет никаких проблем. Давайте двигаться вперед. Мы идем к единой цели. Мы знаем, чего хотим, и обязательно добьемся своих целей. Поскольку это цели и интерес наших народов, и россиян и белорусов. Я уверен, что мы добьемся с вами определенных результатов, если будем ориентированы на интенсивное сотрудничество между вашим регионом и Беларусью.

Наш союз – это уникальная для современного мира форма интеграции. Опора для дальнейшего развития – не точечное, а тотальное технологическое импортозамещение. Это лишь укрепит и живучесть союза, и нашу экономику. Такая инициатива рождена в Минске. Как, впрочем, и региональное сотрудничество. Этот базис по инициативе Президента сформирован еще в период не всегда легких союзных отношений. Беларусь готова создавать совместные предприятия с Мурманской областью – Лукашенко.

Как пример приоритета своему – «зеленый свет» для нашей пассажирской техники на дорогах Мурманска. И углубление сотрудничества горно-рудниковых предприятий региона с БЕЛАЗом. Сейчас там работает 300 единиц. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Подтверждаем заинтересованность белорусских предприятий в участии в обновлении парка пассажирской техники и совершенствовании ее сервиса, как я говорил ранее (подробности).

Актуальна и тема замены лифтового хозяйства. И она близка к губернатору Мурманской области. Его карьерный лифт поднялся именно в сфере ЖКХ. Но такие проекты, как и открытие дилерской и сервисной сети, – привычный кейс. Задача со звездочкой – участие белорусов в страновом проекте развития российского Заполярья. Строительство белорусского терминала в Мурманске обсудили Лукашенко и Чибис.