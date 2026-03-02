Прокуратура Брестчины выработала свой метод взыскания алиментов – за 2025-й выплачено 53,33 млн рублей

Правовое ноу-хау – Брестская областная прокуратура выработала свой механизм взыскания алиментов с нерадивых родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подход, который практикуют в регионе уже несколько лет, подразумевает предупреждающую работу с должниками после двух месяцев просрочки платежей – до наступления уголовной ответственности. Это и помощь в трудоустройстве, и встречи с прокурорами, которые разъясняют тяжесть последствий. Как крайняя мера для особо злостных неплательщиков – совместно с ГАИ прокуроры разыскивают автомобиль и изымают его в счет просроченных выплат. Эффективность подхода подтверждают цифры. Так, в 2025 году судебными исполнителями было взыскано 53,33 миллиона рублей в счет алиментов, что на 35 % больше, чем за 2024 год. Когда отказать нельзя – репортаж Кристины Протосовицкой.

Две зеркальные истории, в которых каждый видит правду по-своему. Ранние браки, рождение детей, развод. А после долгие попытки получить алименты. Полина как раз из тех, кто добивается положенных выплат от бывшего мужа. А Кирилл оказался по другую сторону баррикад: он сам стал должником.

Год я прожила одна с ребенком, и за этот год особо не было помощи от него. И видится с ребенком, тоже встреч особо не было, редко. «Сложная жизненная ситуация, нет денег, свои проблемы и трудности». Насколько мне известно, его вызывали на разговоры, но денег я так и не видела. Написала жалобу потом в конечном итоге в прокуратуру. И немного времени прошло – и долг выплатил сразу, помогли. Отсутствие стабильной работы и рождение ребенка в новой семье стали преградой для заботы о сыне. Правда, через два месяца об уголовной ответственности молодому отцу напомнили прокуроры.

Кирилл Иваненко, житель Бреста:

Я не мог ему помочь в связи с тем, что не работал. Уплачивал минимальные суммы, которые требовались по законодательству, и делал все возможное, чтобы хоть чем-то помочь. Редко, конечно, общались, звонил редко, виделись редко. Я это принял, взял в долг у кума три тысячи, которые был должен, и соответственно ей вернул. Ну и дальше решил, что устроюсь на работу, как и сделал, и уплачиваю эти алименты на данный момент. Как показывает практика, большинство плательщиков алиментов оправдывают это обстоятельствами, но есть и отдельная категория должников, для которых это как спорт. Бег с препятствиями от судебных приставов, прыжки в длину от собственных обязательств, метание пыли в глаза бывшей супруги. В Брестской области выработали особый алгоритм работы. И суть его сводится к простому – на первоначальном этапе мотивировать должников выплачивать алименты, еще до наступления уголовной ответственности. Способствуют через разъяснение и трудоустройство.

Анастасия Ольшевская, старший помощник прокурора Бреста:

В рамках межведомственного взаимодействия в прокуратуру города Бреста ежемесячно из территориальных отделов принудительного исполнения поступают списки должников. Из данных списков должники вызываются в прокуратуру города Бреста, где с ними проводится профилактическая беседа, а также объявляются письменные официальные предупреждения о недопустимости уклонения от содержания несовершеннолетних детей. А также разъясняется, что в случае дальнейшего уклонения от выполнения алиментных обязательств наступает уголовная ответственность по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной стати предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы.

Перспектива уголовной ответственности – весомый аргумент. В большинстве случаев после бесед с прокурорами задолженность погашают. Но есть и злостные неплательщики среди родителей с рекордными суммами и 10, и 17 тысяч рублей. Среди законных «инструментов» для взыскания платежей – арест имущества, ограничение права выезда из Беларуси и управления транспортным средством, запрет на посещение игорных заведений. Есть и крайняя, но действенная мера.