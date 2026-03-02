Замминистра ЖКХ: 90% протяженности уличной дорожной сети населенных пунктов очищено и освобождено от снега

Весна после снежной зимы. Какую опасность это несет и где уже не то чтобы лед тронулся, а капитально прибывает вода? Какие прогнозы на паводок и чем он грозит?

Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Действительно, погодные условия текущей зимы стали испытанием для жилищно-коммунального хозяйства и своеобразной проверкой. Если давать оценку, то в целом организации справились на достаточно высоком уровне. Сейчас стоит задача перед организациями жилищно-коммунального хозяйства – освобождение ливнеприемных колодцев, минимизация последствий таяния снега, то есть раскрытие тротуаров, раскрытие буртов так называемых, водоотводящих канав. По информации облисполкома, сегодня порядка 90 % протяженности всей уличной дорожной сети населенных пунктов очищено и освобождено от снега.