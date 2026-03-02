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Замминистра ЖКХ: 90% протяженности уличной дорожной сети населенных пунктов очищено и освобождено от снега

02 марта 2026 16:43
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Весна после снежной зимы. Какую опасность это несет и где уже не то чтобы лед тронулся, а капитально прибывает вода? Какие прогнозы на паводок и чем он грозит?

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили водный режим белорусских рек, готовность госорганов и возможные экономические антиэффекты большой воды.

Замминистра ЖКХ: 90% протяженности уличной дорожной сети населенных пунктов очищено и освобождено от снега-2

Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Действительно, погодные условия текущей зимы стали испытанием для жилищно-коммунального хозяйства и своеобразной проверкой. Если давать оценку, то в целом организации справились на достаточно высоком уровне. Сейчас стоит задача перед организациями жилищно-коммунального хозяйства – освобождение ливнеприемных колодцев, минимизация последствий таяния снега, то есть раскрытие тротуаров, раскрытие буртов так называемых, водоотводящих канав. По информации облисполкома, сегодня порядка 90 % протяженности всей уличной дорожной сети населенных пунктов очищено и освобождено от снега. 

Будут ли паводки весной 2026-го? Ответили в Белгидромете – подробности читайте здесь.

# ЖКХ # Погода # Погода в Беларуси # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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