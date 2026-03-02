Строительство белорусского терминала в Мурманске обсудили Лукашенко и Чибис

Беларуси и России надо избавиться от критической зависимости от иных стран. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 2 марта, во время переговоров с губернатором российского региона Андреем Чибисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларуси и России надо избавиться от критической зависимости от иных стран. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 2 марта, во время переговоров с губернатором российского региона Андреем Чибисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мурманская область – давний партнер Беларуси, и сотрудничество развивается динамично. Если по итогам 2021 года товарооборот превышал 100 миллионов долларов, то сейчас он вырос более чем в два раза. В структуре белорусского экспорта – грузовые автомобили, нефтепродукты, техника, металлоконструкции. Импортируются рыбная продукция, медь, фосфаты кальция – ресурсы, востребованные в промышленности и переработке.
Стороны готовы выходить за пределы классической торговли. Речь идет о создании совместных производств, локализации, обмене технологиями. В нынешних непростых геополитических условиях главный приоритет – производить свое, укреплять кооперацию и защищать внутренний рынок.
Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные предприятия с Мурманской областью.
Кроме того, Мурманская область – стратегически важный субъект России с выходом к Баренцеву морю и развитой портовой инфраструктурой. В условиях санкционного давления и перестройки логистики это не просто региональный партнер, а потенциальная точка опоры для выстраивания новых экспортных маршрутов и производственных цепочек.
Эта тема подробно обсуждалась и на сегодняшних переговорах. Деталями с журналистами поделился Андрей Чибис. В частности, речь шла о проекте строительства в Мурманске белорусского терминала.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:
Очень подробно с Президентом Беларуси обсудили все вопросы, связанные с развитием Северного морского пути, Трансарктического транспортного коридора, который включает Северный морской путь, тему развития Арктики. Потому что сегодня для нашей страны это является одним из ключевых приоритетов. А самое главное, что здесь есть огромное поле для партнерства с нашими белорусскими коллегами. И детально, подробно еще раз мы обсудили разные варианты развития и в Беларусь логистики грузов, из Беларуси через порт Мурманск, через Северный морской путь.
Этот проект сложный, откровенно сказать. Он связан в том числе и с провозной способностью железных дорог, связан с участком. Но мы это очень детально проговорили уже в закрытой части встречи и договорились о том, что с коллегами на уровне правительства еще раз очень внимательно посчитаем все возможные модели. Но то, что Александра Григорьевича очень серьезно заинтересовало, – это не только возможность экспорта белорусских грузов через порт Мурманск, а возможность в том числе получения грузов из Китая через транзит, через город Мурманск.