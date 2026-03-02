Строительство белорусского терминала в Мурманске обсудили Лукашенко и Чибис

Беларуси и России надо избавиться от критической зависимости от иных стран. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 2 марта, во время переговоров с губернатором российского региона Андреем Чибисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мурманская область – давний партнер Беларуси, и сотрудничество развивается динамично. Если по итогам 2021 года товарооборот превышал 100 миллионов долларов, то сейчас он вырос более чем в два раза. В структуре белорусского экспорта – грузовые автомобили, нефтепродукты, техника, металлоконструкции. Импортируются рыбная продукция, медь, фосфаты кальция – ресурсы, востребованные в промышленности и переработке. Стороны готовы выходить за пределы классической торговли. Речь идет о создании совместных производств, локализации, обмене технологиями. В нынешних непростых геополитических условиях главный приоритет – производить свое, укреплять кооперацию и защищать внутренний рынок. Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные предприятия с Мурманской областью.

Кроме того, Мурманская область – стратегически важный субъект России с выходом к Баренцеву морю и развитой портовой инфраструктурой. В условиях санкционного давления и перестройки логистики это не просто региональный партнер, а потенциальная точка опоры для выстраивания новых экспортных маршрутов и производственных цепочек. Эта тема подробно обсуждалась и на сегодняшних переговорах. Деталями с журналистами поделился Андрей Чибис. В частности, речь шла о проекте строительства в Мурманске белорусского терминала.