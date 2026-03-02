Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные предприятия с Мурманской областью

Стороны готовы выходить за пределы классической торговли. Речь идет о создании совместных производств, локализации, обмене технологиями. В нынешних непростых геополитических условиях главный приоритет – производить свое, укреплять кооперацию и защищать внутренний рынок. Кроме того, Мурманская область – стратегически важный субъект России с выходом к Баренцеву морю и развитой портовой инфраструктурой. В условиях санкционного давления и перестройки логистики это не просто региональный партнер, а потенциальная точка опоры для выстраивания новых экспортных маршрутов и производственных цепочек.

Мурманская область – давний партнер Беларуси, и сотрудничество развивается динамично. Если по итогам 2021 года товарооборот превышал 100 миллионов долларов, то сейчас он вырос более чем в два раза. В структуре белорусского экспорта – грузовые автомобили, нефтепродукты, техника, металлоконструкции. Импортируются рыбная продукция, медь, фосфаты кальция – ресурсы, востребованные в промышленности и переработке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, вы прекрасно знаете наши возможности. Это пассажирская, специальная техника, продовольствие, сельское хозяйство, лифты. Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать, тем более мы очень интенсивно работаем над тем, чтобы уйти от всего импортного, западного, тех стран, которые ввели против нас санкции. Мы успешно это практически сделали. Это касается, прежде всего, промышленности по некоторым комплектующим и узлам. Поэтому в этой части вы можете рассчитывать на Беларусь.

Я все равно всегда предпочитаю всякому импортному свое. Если вдруг что – надо за тридевять земель искать, и не все так просто. А здесь – у себя. Беларусь для России не чужая: это свое. В любой момент мы можем поставить любую деталь, которая вышла из строя в нашей технике. Можем поставить вам нужное количество продовольствия, продуктов питания, одежды, если это нужно будет для вас. Хотя вы успешно, я знаю, решаете любые проблемы.

В общем, вы знаете, чем богата Беларусь, чем она может помочь регионам России и, прежде всего, близким нам регионам, таким как Ленинградская область, Питер и, естественно, Мурманск. Поэтому мы всегда открыты. По любым направлениям мы готовы подключиться и работать. Мы совсем недавно с Президентом России обсуждали эту тему. Тут у нас вообще нет никаких проблем. Давайте двигаться вперед, но самое главное – видеть свой интерес. Вы видите, как развиваются события в мире. Надо защищать свою землю, своих людей и видеть, прежде всего, свой интерес.