В правительстве прошла встреча с губернатором Мурманской области России

Делегация из Мурманской области прибыла в Беларусь на несколько дней. Из Дворца Независимости гости направились в правительство. Обсуждалось дальнейшее расширение присутствия белорусской техники на промышленных площадках горнодобывающих компаний Кольского Заполярья. Акцент делается не только на поставки, но и на развитие сервисного обслуживания карьерных самосвалов. Также белорусской стороной подтверждена готовность участвовать в обновлении парка общественного транспорта. Сейчас в Мурманской области курсирует около 40 % автобусов и троллейбусов от белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Готовы поставить очередную партию современных троллейбусов и автобусов, исходя из имеющихся потребностей, в том числе с использованием уже апробированных инструментов финансирования, представляемых белорусской стороной. Согласно имеющейся договоренности, подтверждаем намерение предоставить для опытной эксплуатации автобус МАЗ модели 303. Надеемся на дальнейшее участие в обновлении тракторного парка региона поставками техники современных образцов с учетом имеющихся потребностей.

Также стороны намерены расширить сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. Планируется увеличить экспорт молочной и мясной продукции, включая изделия с увеличенным сроком годности. В свою очередь нам интересны встречные поставки морепродуктов и рыбы. Также Минск видит потенциал в развитии совместных проектов в сфере науки, образования, спорта и туризма.