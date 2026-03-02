Прямой эфир

В правительстве прошла встреча с губернатором Мурманской области России

02 марта 2026 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Делегация из Мурманской области прибыла в Беларусь на несколько дней. Из Дворца Независимости гости направились в правительство. Обсуждалось дальнейшее расширение присутствия белорусской техники на промышленных площадках горнодобывающих компаний Кольского Заполярья. Акцент делается не только на поставки, но и на развитие сервисного обслуживания карьерных самосвалов. Также белорусской стороной подтверждена готовность участвовать в обновлении парка общественного транспорта. Сейчас в Мурманской области курсирует около 40 % автобусов и троллейбусов от белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве прошла встреча с губернатором Мурманской области России-2

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Готовы поставить очередную партию современных троллейбусов и автобусов, исходя из имеющихся потребностей, в том числе с использованием уже апробированных инструментов финансирования, представляемых белорусской стороной. Согласно имеющейся договоренности, подтверждаем намерение предоставить для опытной эксплуатации автобус МАЗ модели 303. Надеемся на дальнейшее участие в обновлении тракторного парка региона поставками техники современных образцов с учетом имеющихся потребностей.

Также стороны намерены расширить сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. Планируется увеличить экспорт молочной и мясной продукции, включая изделия с увеличенным сроком годности. В свою очередь нам интересны встречные поставки морепродуктов и рыбы. Также Минск видит потенциал в развитии совместных проектов в сфере науки, образования, спорта и туризма.

# Анатолиий Сивак # Андрей Чибис # Беларусь-Россия # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Строительство белорусского терминала в Мурманске обсудили Лукашенко и Чибис
02 марта 2026 13:31

Строительство белорусского терминала в Мурманске обсудили Лукашенко и Чибис

Какие продукты улучшают концентрацию и память? Нутрициолог назвала суперфуды для работы мозга
02 марта 2026 13:30

Какие продукты улучшают концентрацию и память? Нутрициолог назвала суперфуды для работы мозга

Группы в детсадах для детей до 2 лет – узнали, как малышам помогают адаптироваться в коллективе
02 марта 2026 13:18

Группы в детсадах для детей до 2 лет – узнали, как малышам помогают адаптироваться в коллективе