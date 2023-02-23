Военный обозреватель про СВО: мы знаем, какая это была угроза. И мы её купируем в любом случае

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День защитника Отечества, Родину и тех, кто стоит на ее защите. В гостях обозреватель Белтелерадиокомпании Анастасия Бенедисюк и военный обозреватель, колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян.

Григорий Азаренок, СТВ:

Так получилось, что до 2022 года 23 февраля был очень нишевый праздник. А сейчас мы осознали ценность защитников Отечества, мы осознали, кто такие воины, что такое наша армия, наши правоохранительные структуры. Понятно, мы все сейчас следим за передовой. Какой участок сейчас самый тяжелый, на ваш взгляд? Как развиваются события?

Владимир Ераносян, военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе:

За год ведения СВО много всяких событий происходило, и мы видели изменение ситуации, инициативные моменты. Сейчас полностью стратегическая инициатива на всех до единого оперативных направлениях линии соприкосновения перешла в руки Вооруженных сил Российской Федерации. Это касается и Сватово-Кременной, и направления Артемовска, и всей линии Северск-Соледар-Артемовск. Это касается и Авдеевского направления. Что же касается Херсонского направления, то, безусловно, буквально несколько месяцев назад там прошла успешная эвакуация мирных жителей с правобережья на левый берег при поддержке арьергарда в виде морской пехоты, береговых частей, которые не позволили бандерлогам истребить мирное население. Группировка войск была выведена на географически более выгодные рубежи. География, по большому счету, – это главное в развитии ситуации, как я наблюдаю как военный обозреватель. Анализируя то, что происходит на фронте, я понимаю, что сейчас упор сделан все-таки на географические преимущества, чтобы определенные рубежи сыграли роль в весенне-летней кампании, которая не за горами. Мы видим также продолжение взаимодействия между родами и силами войск. Мы видим, что при назначении начальника Генерального штаба Валерия Герасимова на должность человека, который курирует полностью СВО, увеличилось взаимодействие между отдельными родами войск и различными силовыми ведомствами на всех оперативных направлениях. Все это происходит неспроста.