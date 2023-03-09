МИД Беларуси: «Порядка 70% нашего товарооборота приходится на государства-члены ШОС»

Беларусь намерена выполнить процедуры для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества к июньскому саммиту в Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 марта состоялась встреча нашего Президента с генеральным секретарем ШОС. Чжан Мин находится в Минске с рабочим визитом.

Зачем Беларусь ШОС? Точно не просто для еще одной строчки о значимости страны в Википедии. Шанхайская организация сотрудничества – международная интеграционная общность. ВВП ШОС – треть мировой экономики, население (по разным источникам) – это почти каждый второй житель земли. А сама организация объединяет страны трех континентов.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Порядка 70 % нашего товарооборота приходится на государства-члены Шанхайской организации сотрудничества. Как видите, эта цифра подтверждает важность развития экономического измерения нашего взаимодействия со странами-членами ШОС. Мы видим большие перспективы, большой потенциал этого сотрудничества и рассчитываем активно участвовать во всех измерениях: не только торговля, но и промышленная кооперация. Сейчас на повестку дня организации выходят вопросы промышленности, энергетики, есть межбанковское взаимодействие, формируются альтернативные варианты расчетов, которые очень важны для преодоления незаконных ограничительных мер, которые применяются странами Запада. Есть большая работа в области транспорта и выстраивании транзитно-логистических цепочек, которые необходимы для поддержания необходимого уровня торговли и экономического взаимодействия между странами.