Лукашенко: лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт

Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Гомельской области за годы независимости сделали немало. Пять чернобыльских программ, сейчас реализовывают шестую. В пострадавшие регионы вложены миллиарды. Отстроены населенные пункты, открыты больницы, школы, сады. Позади борьба за выживание, теперь развитие. Благо, бороться за него не надо. Бери да делай. Условия созданы. Но почему же тогда результат не такой, на который рассчитывали? Лукашенко: облетал Гомельщину – неубранная солома, поросшая травой органика. Бесхозных зданий туча. Подробности.

А между тем ни одна глобальная идея или масштабный проект не будут вызывать воодушевления у человека, если под ногами грязь. И губительно ее не замечать. Глава государства ставит на вид. Президент Беларуси обратил внимание на ситуацию с паводками: «Почему в этом году получился какой-то аврал?» Губернатор и вице-премьер по очереди докладывали о своем видении ситуации. Президент возвращал их к конкретным примерам. Мелиорация. Да, на сегодняшнем поле процесс идеально отлажен. Идеальная картинка. А что на других?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я понимаю, надо время, ты прав. Но почему – вот оно, поле, квадрат этот. Летишь над этим квадратом, здесь мелиоративный канал, здесь вымочка, здесь вымочка кустарником заросла от мелиоративного канала. Почему? В какой-то год не распахали. Да, вымочка, не влезешь сейчас. Ну летом сделай. В Гомеле же сухая погода стоит, распахивай. Нет. Оставил эту вымочку, второй год здесь оставил. Здесь хмызняком заросло. И от мелиоративного канала… Это карта, или как называется у мелиораторов? И вот эта карта потихоньку-потихоньку зарастает вдоль каналов. И сюда надо вкладывать миллионы рублей, чтобы снова вернуть… Что мы сейчас и делаем. С кого спросили за это? Ни с кого. А сейчас мы… Вот пришел Леонид Константинович в прошлом году. Я его все терзал за эту мелиорацию. Посчитал. Говорит: «Полмиллиарда рублей надо только на один год». Мы нашли эти деньги. Мы за эти деньги сколько жилья могли построить и еще каких-то вопросов решить. А мы закопали в землю. Так берегите это. В лучших хозяйствах так и делается. А почему на востоке страны этого нет, в центре нет, в Минской области? Страшно смотреть.

При желании всему можно найти объяснение. Всегда можно кивать на кого-то, кстати, как сам же отметил Президент, удивительно, что за сегодня ни разу не прозвучало слово «санкции». Впрочем, это излюбленная причина в других регионах. Но цена попустительства и поиска виновных, в то время как просто нужно работать, чревато последствиями. Какими – хорошо видно по соседям.