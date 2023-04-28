«Наступает железная диктатура». Лукашенко рассказал, как надо решать проблемы в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор на полях проходил на фоне техники, в том числе и той, которой подарили вторую жизнь вместо того, чтобы просто выбросить. Хозяйский подход приносит результат и экономию. Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Все достать! Вот так вышли на общестрановой уровень. И глубинную причину очень многих проблем, о которых говорят из раза в раз: и палый скот, и поломанная техника, и отсутствие результата – в элементарном безразличии к работе отдельных кадров. Это тревожная тенденция, которую мы просто не можем себе позволить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наступает железная диктатура. Максим, запомни, с вас голову я снесу первыми. Засиделись в этом Минске. В Гродно проводим совещание – полный отрыв правительства от губернатора! Чем занимаются? Должна быть такая система выработана, если мы не хотим воевать, как воюют на юге. Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Выработана, до всех доведена. Но есть издержки.