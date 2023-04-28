Прямой эфир

«Наступает железная диктатура». Лукашенко рассказал, как надо решать проблемы в сельском хозяйстве

28 апреля 2023 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Наступает железная диктатура». Лукашенко рассказал, как надо решать проблемы в сельском хозяйстве-1

Разговор на полях проходил на фоне техники, в том числе и той, которой подарили вторую жизнь вместо того, чтобы просто выбросить. Хозяйский подход приносит результат и экономию. 

Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Все достать!

Вот так вышли на общестрановой уровень. И глубинную причину очень многих проблем, о которых говорят из раза в раз: и палый скот, и поломанная техника, и отсутствие результата – в элементарном безразличии к работе отдельных кадров. Это тревожная тенденция, которую мы просто не можем себе позволить. 

«Наступает железная диктатура». Лукашенко рассказал, как надо решать проблемы в сельском хозяйстве-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Наступает железная диктатура. Максим, запомни, с вас голову я снесу первыми. Засиделись в этом Минске. В Гродно проводим совещание – полный отрыв правительства от губернатора! Чем занимаются? Должна быть такая система выработана, если мы не хотим воевать, как воюют на юге. 

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: 
Выработана, до всех доведена. Но есть издержки. 

«Наступает железная диктатура». Лукашенко рассказал, как надо решать проблемы в сельском хозяйстве-7

Александр Лукашенко: 
Мне нужны нормативно-правовые акты. Это должно делаться законно. Я вам идею рассказал, выложил это все снизу доверху. Это должно быть законно. Чтобы люди понимали – это в законе. Преступил закон – пошел. Вот мы несколько человек в этом году точно посадим за вымочки. У нас же огромное количество, переувлажненных почв много. Обработали, а в центре поля, знаешь, что такое вымочки? По гектару, полгектара – летишь над страной – вот эти пятна. Не обработано, потому что туда не влезть. Трактор загонишь – не вырвешь его оттуда. Правильно, не надо туда лезть. Отсеяли, высохла почва, ушла вода с этих пятачков – заезжайте, отработайте, посейте. Это ж делается. В Гродно, в Бресте этого нет. А у вас, на востоке, полная расхлябанность. И все говорят: кадров не хватает. Чепуха это. Самое страшное, когда люди лишние в колхозе. А если не хватает, заплати этому парню, он тебе горы свернет за сутки. Он за двоих, за троих сработает. Все у нас хватает. Не хватает у нас дисциплины – закручивай. 

«Наступает железная диктатура». Лукашенко рассказал, как надо решать проблемы в сельском хозяйстве-10

Эта фраза, сказанная Президентом губернатору Гомельской области, адресована всем руководителям в стране, которые хотят работать на ее, а значит, собственное благо и, главное, готовы брать ответственность за результат. Действуйте. 

Читайте также: 

«Пеняйте сами на себя!» Лукашенко поручил заполнить все новые молочно-товарные комплексы 

Лукашенко в Гомельской области: «Затратил деньги, средства, научил, а они нихрена не делают» 

Лукашенко: облетал Гомельщину – неубранная солома, поросшая травой органика. Бесхозных зданий туча 

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Максим Рыженков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт
28 апреля 2023 18:33

Лукашенко: лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт

Пустовой: Беларусь – це Лукашенко. Он та ось, то солнце, вокруг которого создана наша белорусская галактика
28 апреля 2023 18:33

Пустовой: Беларусь – це Лукашенко. Он та ось, то солнце, вокруг которого создана наша белорусская галактика

«Пеняйте сами на себя!» Лукашенко поручил заполнить все новые молочно-товарные комплексы
28 апреля 2023 18:00

«Пеняйте сами на себя!» Лукашенко поручил заполнить все новые молочно-товарные комплексы