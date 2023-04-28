«Наступает железная диктатура». Лукашенко рассказал, как надо решать проблемы в сельском хозяйстве
Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор на полях проходил на фоне техники, в том числе и той, которой подарили вторую жизнь вместо того, чтобы просто выбросить. Хозяйский подход приносит результат и экономию.
Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Все достать!
Вот так вышли на общестрановой уровень. И глубинную причину очень многих проблем, о которых говорят из раза в раз: и палый скот, и поломанная техника, и отсутствие результата – в элементарном безразличии к работе отдельных кадров. Это тревожная тенденция, которую мы просто не можем себе позволить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наступает железная диктатура. Максим, запомни, с вас голову я снесу первыми. Засиделись в этом Минске. В Гродно проводим совещание – полный отрыв правительства от губернатора! Чем занимаются? Должна быть такая система выработана, если мы не хотим воевать, как воюют на юге.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Выработана, до всех доведена. Но есть издержки.
Александр Лукашенко:
Мне нужны нормативно-правовые акты. Это должно делаться законно. Я вам идею рассказал, выложил это все снизу доверху. Это должно быть законно. Чтобы люди понимали – это в законе. Преступил закон – пошел. Вот мы несколько человек в этом году точно посадим за вымочки. У нас же огромное количество, переувлажненных почв много. Обработали, а в центре поля, знаешь, что такое вымочки? По гектару, полгектара – летишь над страной – вот эти пятна. Не обработано, потому что туда не влезть. Трактор загонишь – не вырвешь его оттуда. Правильно, не надо туда лезть. Отсеяли, высохла почва, ушла вода с этих пятачков – заезжайте, отработайте, посейте. Это ж делается. В Гродно, в Бресте этого нет. А у вас, на востоке, полная расхлябанность. И все говорят: кадров не хватает. Чепуха это. Самое страшное, когда люди лишние в колхозе. А если не хватает, заплати этому парню, он тебе горы свернет за сутки. Он за двоих, за троих сработает. Все у нас хватает. Не хватает у нас дисциплины – закручивай.
Эта фраза, сказанная Президентом губернатору Гомельской области, адресована всем руководителям в стране, которые хотят работать на ее, а значит, собственное благо и, главное, готовы брать ответственность за результат. Действуйте.
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