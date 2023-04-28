Лукашенко в Гомельской области: «Затратил деньги, средства, научил, а они нихрена не делают»
Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год традиционно в конце апреля Президент приезжает в этот регион. Он больше остальных пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Но ни территорию, ни тем более людей тогда не оставили один на один с большой бедой. Президент убежден: региону нужны новые драйверы экономического роста. Ведь если в 1990-х в первую очередь говорили о спасении пострадавших земель, то сегодня на первом плане должное и современное развитие, чтобы жизнь в этих регионах ничем не отличалась от остальных.
О том, какие задачи прозвучали от Президента чиновникам, – в материале политического обозревателя Алены Сыровой.
Самые южные земли Беларуси. Вид сверху. Разливы Сожа, распаханные поля – так выглядят окрестности Ветки, где сегодня ждали Президента с традиционной чернобыльской поездкой. Это город не выглядит каким-то не таким. Напротив, развивающийся и внешне оправившийся от трагедии. Тем менее логичным мог показаться выбор локации для сегодняшнего визита. Но все стало на свои места, как только глава государства сошел с трапа и стал задавать вовсе не тематические вопросы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько у нас хозяйств в Ветковском районе?
– 11.
– А где они вмещаются?
А еще о том, как распоряжаются теми благами, которые получили в ответ на запросы и просьбы, о мелиорации и, конечно, посевной кампании. Пришло время перестать оглядываться на прошлое – его не изменить, а отвечать за настоящее и будущее. На сегодня важнейшая тема – посевная. Гомельская область этой весной оказалась во власти. Но губернатор рапортует: все идет как надо, все успеем, вы же видите, работа кипит. В том и дело, что Президент видит.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
В принципе, по готовности, техника готова. Сейчас земли подходят, которые…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я говорю о тех землях, которые уже давно подошли.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы по лясковичской стороне…
Александр Лукашенко:
У тебя Гомельская область – это Лясковичи?
Юрий Назаров:
Нет, я просто пример привожу.
Александр Лукашенко:
Так я тебе приведу в пример, где давно надо было посеять. Я летел между Быховом, что меня… Это просто можно умереть от этого. Поле имеет Г-образную форму. Эту ногу от «Г» обработали, а где кусочек поля остался – это брошено. Почему? Не только руководитель, агроном там не бывает, на поле! Разбестились кадры дальше некуда! Это же деньги огромные! Не мне тебе, деревенскому человеку, объяснять. Это огромные деньги, которые мы тратим. Есть руководитель – есть дело. Нет руководителя – дела нет. Умеете ж все делать. Посмотреть на это поле любо-дорого. Что вы тут, кукурузу сеете? Умеете ж делать, сделайте везде так!
Иван Крупко:
Проверили учет всех кадров, руководителей…
Александр Лукашенко:
Слушай, не рассказывай мне это, лучше не учи. Потому что затратил деньги, средства, научил, а они нихрена не делают.
Иван Крупко:
Контролирую…
Александр Лукашенко:
Лучше не контролируй!
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