Лукашенко в Гомельской области: «Затратил деньги, средства, научил, а они нихрена не делают»

Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год традиционно в конце апреля Президент приезжает в этот регион. Он больше остальных пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Но ни территорию, ни тем более людей тогда не оставили один на один с большой бедой. Президент убежден: региону нужны новые драйверы экономического роста. Ведь если в 1990-х в первую очередь говорили о спасении пострадавших земель, то сегодня на первом плане должное и современное развитие, чтобы жизнь в этих регионах ничем не отличалась от остальных. О том, какие задачи прозвучали от Президента чиновникам, – в материале политического обозревателя Алены Сыровой.

Самые южные земли Беларуси. Вид сверху. Разливы Сожа, распаханные поля – так выглядят окрестности Ветки, где сегодня ждали Президента с традиционной чернобыльской поездкой. Это город не выглядит каким-то не таким. Напротив, развивающийся и внешне оправившийся от трагедии. Тем менее логичным мог показаться выбор локации для сегодняшнего визита. Но все стало на свои места, как только глава государства сошел с трапа и стал задавать вовсе не тематические вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько у нас хозяйств в Ветковском районе?

– 11.

– А где они вмещаются?

А еще о том, как распоряжаются теми благами, которые получили в ответ на запросы и просьбы, о мелиорации и, конечно, посевной кампании. Пришло время перестать оглядываться на прошлое – его не изменить, а отвечать за настоящее и будущее. На сегодня важнейшая тема – посевная. Гомельская область этой весной оказалась во власти. Но губернатор рапортует: все идет как надо, все успеем, вы же видите, работа кипит. В том и дело, что Президент видит.