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Пустовой: Беларусь – це Лукашенко. Он та ось, то солнце, вокруг которого создана наша белорусская галактика

28 апреля 2023 18:33
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и рабочие поездки Александра Лукашенко. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и музыкант Петр Лундстрем.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Мы как говорили, так и будем говорить. Беларусь – це Лукашенко. Он тот скреп, та ось, то солнце, вокруг которого создана наша, своя (сейчас будут смеяться – смейтесь, уржитесь, змагары) белорусская галактика. Где справедливость, где социально ориентированная экономика и где правда. Вот. Главное – то, что мы говорим о чернобыльских районах. Но они должны были вынішчаны быть, чернобыльским пеплом посолены. А эти районы как папараць-кветка расцвели.  

Пустовой: Беларусь – це Лукашенко. Он та ось, то солнце, вокруг которого создана наша белорусская галактика-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Районы расцвели, а радиоактивная грязь, мразь и срань бчбшная в этом году – Берлин, Варшава, Краков, Вильнюс. Радиоактивная пыль эта змагарская.  

Евгений Пустовой:  
Григорий, подожди, поговорим об этом. Давай скажем о хорошем сначала. Люди уже устали от этих. Почему мы их называем змагарами, беглыми? Давайте называть вещи своими именами.  

Пустовой: Беларусь – це Лукашенко. Он та ось, то солнце, вокруг которого создана наша белорусская галактика-4

Григорий Азаренок:  
Враги народа, шизофреники.  

Евгений Пустовой:  
Предатели. Все. Точка. Аминь. Дальше к нормальным людям, к нашим белорусам. Я просто люблю чернобыльскую тему. Она как нож по сердцу нашему, по нашей Беларуси. Я часто объезжал, все районы объехал так называемые чернобыльские. От Наровли, Брагина, в Ветке тоже был – везде. Лоев, там все. И вот, я вижу каждый год, когда приезжаешь, как они меняются. Меняются. Слушайте, это мне вы будете рассказывать?…  

Пустовой: Беларусь – це Лукашенко. Он та ось, то солнце, вокруг которого создана наша белорусская галактика-7

Григорий Азаренок:  
Вот кадры Ветки.  

Евгений Пустовой:  
Ну, это просто красивая природа.  

Григорий Азаренок:  
Вот город.  

Евгений Пустовой:  
Чем он хуже европейских городов?  

Григорий Азаренок:  
Лучше! Европейские города грязные все, маленькие, узкие улочки с крысами.  

Пустовой: Беларусь – це Лукашенко. Он та ось, то солнце, вокруг которого создана наша белорусская галактика-10

Евгений Пустовой:  
А там проспекты! Город солнца! Город-сад. Посмотрите, ребенок ходит, улыбается. Он не под бомбежками ходит и не смотрит на лгбтшную ерунду. Так как чернобыльская грязь там, в Европе. А он нормально развивается, его ждет нормальное, настоящее будущее.  

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Фотофакт

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