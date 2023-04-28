Пустовой: Беларусь – це Лукашенко. Он та ось, то солнце, вокруг которого создана наша белорусская галактика

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и рабочие поездки Александра Лукашенко. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и музыкант Петр Лундстрем. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мы как говорили, так и будем говорить. Беларусь – це Лукашенко. Он тот скреп, та ось, то солнце, вокруг которого создана наша, своя (сейчас будут смеяться – смейтесь, уржитесь, змагары) белорусская галактика. Где справедливость, где социально ориентированная экономика и где правда. Вот. Главное – то, что мы говорим о чернобыльских районах. Но они должны были вынішчаны быть, чернобыльским пеплом посолены. А эти районы как папараць-кветка расцвели.

Григорий Азаренок, СТВ:

Районы расцвели, а радиоактивная грязь, мразь и срань бчбшная в этом году – Берлин, Варшава, Краков, Вильнюс. Радиоактивная пыль эта змагарская. Евгений Пустовой:

Григорий, подожди, поговорим об этом. Давай скажем о хорошем сначала. Люди уже устали от этих. Почему мы их называем змагарами, беглыми? Давайте называть вещи своими именами.

Григорий Азаренок:

Враги народа, шизофреники. Евгений Пустовой:

Предатели. Все. Точка. Аминь. Дальше к нормальным людям, к нашим белорусам. Я просто люблю чернобыльскую тему. Она как нож по сердцу нашему, по нашей Беларуси. Я часто объезжал, все районы объехал так называемые чернобыльские. От Наровли, Брагина, в Ветке тоже был – везде. Лоев, там все. И вот, я вижу каждый год, когда приезжаешь, как они меняются. Меняются. Слушайте, это мне вы будете рассказывать?…