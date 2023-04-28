«Нелегко, но это наш выбор». Как семья в Круглом воспитывает 11 детей?

Очередная церемония чествования победителей республиканского конкурса «Женщина года» напоила глотком свежего воздуха и благословила тех, кто верно служит однажды выбранному делу. Успешные управленцы, работники промышленности, аграрии, многодетные мамы, преподаватели и врачи. 63 участницы, от энергии которых цветы на земле распускаются. «Мы женщины, и значит, мы в ответе

За детский смех, за счастье стариков».

Программа милосердия, сострадания, заботы о близких в менталитет Натальи Михайловны Руцкой заложена с самого рождения. Родитель-воспитатель детского дома семейного типа никогда не боялась брать ответственность, окутывать заботой тех, кому это архинеобходимо. 11 детей в одном большом доме, 11 судеб, 11 побед, 11 улыбок и океан надежд.

Наталья Руцкая, победитель в номинации «Материнская слава»:

Мы ни в чем не нуждаемся. Что нам надо сейчас? Мирное небо над головой, стабильность, процветание нашей страны. А мы с мужем будем растить детей, дети – наше будущее, чтобы они тоже вносили вклад в развитие нашей страны.

Осознанный выбор, совместно принятое решение. 10 лет ее супруг Сергей Михайлович стоит на защите правопорядка и спокойствия в городе Круглом, что на Могилевщине. 10-летний стаж родителя-воспитателя имеет и супруга. Все эти годы она на страже детской защиты. А ныне заслужила звание «Женщина года» в номинации «Материнская слава».

Сергей Лабков, супруг:

Раз я подполковник, значит, жена моя – полковник. Дома бразды правления, весь дом лежит на ней однозначно. Тут уже с ней не поспоришь. Командует домом она. Я командую своим личным составом на работе, она – своими. Приходится ей подчиняться. Мой начальник дома – это она.

Ежедневно подъем в 4 часа утра. Без отдыха, отпуска, выходного. Каждый знает свое дело, свои обязанности. К слову, жизненное расписание составляется умело, с женским педантичным подходом. Ежедневно каждый из семьи Руцких должен получить свежие знания и научиться на практике чему-то новому.

Сцепление выжимаешь. Выражение «чужие дети» в этой семье неприемлемо. Каждому поровну внимание, забота и уважение. В фундамент характера закладывается база, где основной акцент – на единство и крепость отношений, помощь и взаимовыручку.