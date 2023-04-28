«Пеняйте сами на себя!» Лукашенко поручил заполнить все новые молочно-товарные комплексы

Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трехминутном докладе министр сельского хозяйства подробно рассказал, сколько и чего планируют посеять в этом году. Дедлайн – 1 мая. Далекий от агротематики скажет: ого, вот это скорости! Но по факту же осознанная или нет – подмена понятий. Глава государства напоминает, что не зерновыми едиными живет посевная. У нас масса других культур: лен, картофель, рапс, свекла – и здесь темпы разные. Вообще, Президент сегодня, как никогда, внимателен к формулировкам и цифрам.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Кратко о гибели. У нас получилась следующая картина. По зерновым – 1,9 %, выше нормативы – Витебск и Гомельская область. По крестоцветным – 15 %. В прошлом году, когда я вам докладывал, у нас была картина – 18 %. Тогда у нас было больше 30 % Могилев. В этом году Могилев – 11 %. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы этого не знаете, с этой гибелью. У нас гораздо больше гибели. Вы просто это не списали и не учли. У нас не взошло осенью много, особенно рапса. Летишь над полем рапса – половина, четверть пятнами, понимаешь? Пятнами рапс взошел! Ты считаешь, что это поле нормально, погибели нет. А там четверть поля погибла! Поэтому что сегодня по гибели этой говорить. Это вы уже учли то, где перепахивать надо. Та же история с падежом скота. В три голоса министр, вице-премьер, губернатор пытались доказать, что справляются с проблемой. А что по факту?