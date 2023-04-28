«Пеняйте сами на себя!» Лукашенко поручил заполнить все новые молочно-товарные комплексы
Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В трехминутном докладе министр сельского хозяйства подробно рассказал, сколько и чего планируют посеять в этом году. Дедлайн – 1 мая. Далекий от агротематики скажет: ого, вот это скорости! Но по факту же осознанная или нет – подмена понятий. Глава государства напоминает, что не зерновыми едиными живет посевная. У нас масса других культур: лен, картофель, рапс, свекла – и здесь темпы разные. Вообще, Президент сегодня, как никогда, внимателен к формулировкам и цифрам.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Кратко о гибели. У нас получилась следующая картина. По зерновым – 1,9 %, выше нормативы – Витебск и Гомельская область. По крестоцветным – 15 %. В прошлом году, когда я вам докладывал, у нас была картина – 18 %. Тогда у нас было больше 30 % Могилев. В этом году Могилев – 11 %.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы этого не знаете, с этой гибелью. У нас гораздо больше гибели. Вы просто это не списали и не учли. У нас не взошло осенью много, особенно рапса. Летишь над полем рапса – половина, четверть пятнами, понимаешь? Пятнами рапс взошел! Ты считаешь, что это поле нормально, погибели нет. А там четверть поля погибла! Поэтому что сегодня по гибели этой говорить. Это вы уже учли то, где перепахивать надо.
Та же история с падежом скота. В три голоса министр, вице-премьер, губернатор пытались доказать, что справляются с проблемой. А что по факту?
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Что касается…
Александр Лукашенко:
Так он же перепутал все. Перемешал, перемешал, быстренько рассказал – и у него минус 2,2. Каких минус 2,2? 12 тысяч не хватает?
Леонид Заяц:
12 900 не хватает маточного поголовья.
Александр Лукашенко:
Это здесь. А по стране?
Леонид Заяц:
28 тысяч.
Александр Лукашенко:
28 тысяч у тебя свободных мест, где должна стоять корова и ты ее должен доить.
Игорь Брыло:
Мы будем все это доукомплектовывать.
Александр Лукашенко:
Когда?
Игорь Брыло:
Мы поставили срок…
Александр Лукашенко:
Не поставили. Когда вы укомплектуете, у вас должны быть расчеты полные!
Игорь Брыло:
По первому полугодию мы минус закроем весь.
Александр Лукашенко:
Значит, пеняйте сами на себя, если вы только новые и реконструированные комплексы не заполните. Мы в Минской области строим 20 комплексов. Я у Минска забрал деньги, вам отдал. Здесь сколько, десять? Уже 30 новых появится.
Леонид Заяц:
Все они будут заполнены.
Александр Лукашенко:
Я посмотрю, чем вы заполните. Второй вопрос: коль мы заполнили комплекс, поставили туда суперкоров, а доим меньше общереспубликанского. И он доит там, в Гродненской области, меньше, чем среднеобластной уровень. То есть по области доят 2 тысячи за квартал, то на новых комплексах он доит полторы тысячи. Зачем строили?
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