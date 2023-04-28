Президент Беларуси обратил внимание на ситуацию с паводками: «Почему в этом году получился какой-то аврал?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В каком состоянии мост на главной артерии, связывающей Ветку с Гомелем? Аварийном. Еще. Люди забросали обращениями: нет железнодорожного переезда в микрорайоне Западный в Жлобине. Детишки и их родители ходят в детский сад и школу по железнодорожным путям. Это так реконструировали дорогу. А какое состояние автодороги М10, соединяющей Гомель с Брестом?

Более чем актуальной проблемой стал паводок. Тема не новая. То, о чем мы всегда просили: мало влаги, мало влаги. Сегодня – чрезмерно, и это счастье. Сож, Днепр, Припять – вы знаете, это реки с определенным нравом. Хотя старожилы говорят, что такого не было давно. Но все ли мы учитываем, всегда ли готовы к таким ситуациям? Почему в этом году получился какой-то аврал? И информационный вакуум со стороны местной власти. С людьми надо разговаривать, надо вовремя доводить до их сведения по любому поводу информацию. В противном случае это будут делать другие. И такие примеры уже у нас были. Большинство вопросов должно решаться на местах и без социальных взрывов. Вы управленцы. Люди в критической ситуации ждут от вас быстрых, разумных и понятных действий и, самое главное, достоверной информации.