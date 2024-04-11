Лукашенко – Ленковой: мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась

Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стать космонавтом с самого детства мечтала Анастасия Ленкова. Но путь ее витиеват – через ответственный труд детского хирурга, научные тернии. От детской мечты в этот раз она оказалась буквально в шаге. Но это пока.

Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси:

Не скажу, что было обидно, потому что в любом случае это шанс и это невероятные возможности. И даже несмотря на то, что я не полетела, все равно у меня есть этот шанс. И я получила колоссальный опыт и знания. Я прикоснулась к тому, о чем многие могут только мечтать. Я познакомилась с людьми, которые буквально пишут космическую историю человечества, поэтому тут можно только радоваться.

Так или иначе, мечта не должна оставаться просто мечтой. Тем более космическая. Вручая сегодня Анастасии Ленковой благодарность и удостоверение космонавта, Александр Лукашенко пообещал, а глава государства это просто так не делает.