Лукашенко – Ленковой: мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась
Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стать космонавтом с самого детства мечтала Анастасия Ленкова. Но путь ее витиеват – через ответственный труд детского хирурга, научные тернии. От детской мечты в этот раз она оказалась буквально в шаге. Но это пока.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Было обидно?
Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси:
Не скажу, что было обидно, потому что в любом случае это шанс и это невероятные возможности. И даже несмотря на то, что я не полетела, все равно у меня есть этот шанс. И я получила колоссальный опыт и знания. Я прикоснулась к тому, о чем многие могут только мечтать. Я познакомилась с людьми, которые буквально пишут космическую историю человечества, поэтому тут можно только радоваться.
Так или иначе, мечта не должна оставаться просто мечтой. Тем более космическая. Вручая сегодня Анастасии Ленковой благодарность и удостоверение космонавта, Александр Лукашенко пообещал, а глава государства это просто так не делает.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я также хочу, Настюш, поблагодарить тебя. Ты молодец, и испытания, как и первый космонавт, прошла с честью. Я это точно знаю. Конечно, знаю, что ты переживала. Я бы тоже переживал, когда ты в одном шаге от своей мечты и получается немножко по-другому. Но ты держалась достойно. А наработанный опыт, обещаю, не пропадет. Мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась.
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