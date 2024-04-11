Первый беспилотный трактор! Студенты из Бреста разрабатывают ПО для белорусской новинки

Исследования для первого белорусского беспилотного трактора проведут в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опытный образец уже доставили в технический университет. Команда лаборатории промышленной робототехники и цифрового инженеринга из преподавателей и студентов приступает к разработке нового программного обеспечения, чтобы улучшить характеристики управления, повысить безопасность и настроить точную навигацию. С молодыми гениями инженерной мысли пообщалась Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Его вес 13 тонн, а скорость развивает до 38 километров в час. Настоящий BELARUS – новинку беспилотного трактора презентовали к 75-летию завода. Но сегодня, кажется, наступает новая эра.

Единственный в своем роде – беспилотник прописался по новому, брестскому, адресу. Опытный образец сперва детально изучат, а после создадут ему если не новую душу, так точно разум. Студент четвертого курса технического университета Максим Чиж – будущий инженер-системотехник. Когда в детстве играл с радиоуправляемой машинкой, с трудом мог представить, что его профессией станет программирование реальных аналогов игрушке. При помощи джойстика командует трактором в 350 лошадиных сил.

Максим Чиж, студент Брестского государственного технического университета:

Так как это и беспилотный трактор, до поля он должен доехать своим ходом. Управление тут намного сложнее.