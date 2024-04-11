Первый беспилотный трактор! Студенты из Бреста разрабатывают ПО для белорусской новинки
Исследования для первого белорусского беспилотного трактора проведут в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опытный образец уже доставили в технический университет. Команда лаборатории промышленной робототехники и цифрового инженеринга из преподавателей и студентов приступает к разработке нового программного обеспечения, чтобы улучшить характеристики управления, повысить безопасность и настроить точную навигацию.
С молодыми гениями инженерной мысли пообщалась Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Его вес 13 тонн, а скорость развивает до 38 километров в час. Настоящий BELARUS – новинку беспилотного трактора презентовали к 75-летию завода. Но сегодня, кажется, наступает новая эра.
Единственный в своем роде – беспилотник прописался по новому, брестскому, адресу. Опытный образец сперва детально изучат, а после создадут ему если не новую душу, так точно разум. Студент четвертого курса технического университета Максим Чиж – будущий инженер-системотехник. Когда в детстве играл с радиоуправляемой машинкой, с трудом мог представить, что его профессией станет программирование реальных аналогов игрушке. При помощи джойстика командует трактором в 350 лошадиных сил.
Максим Чиж, студент Брестского государственного технического университета:
Так как это и беспилотный трактор, до поля он должен доехать своим ходом. Управление тут намного сложнее.
Максим Чиж один из команды исследователей, кто будет отвечать за разработку программного обеспечения для автопилота. Улучшат навигационные характеристики, учтут особенности работы в полях, пожелания сельхозпроизводителей, чтобы вывести беспилотную модель на практическую работу в реальном агросекторе.
Какие еще разработки для АПК в портфеле изобретателей – подробности в видео.