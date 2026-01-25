Польша продолжает страдать синдромом отличника в НАТО. Страна уже вышла на первое место среди участников альянса по доле оборонных расходов в ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь Варшава намерена возвести самую пафосную на европейском континенте штаб-квартиру военного центра.

Польские политики представили набросок собственного Пентагона по образу и подобию американского восьмигранника. Проект был назван «Главной квартирой Республики Польша». За его разработку взялись еще в 2006 году. Согласно концепции, масштабный комплекс должен управлять страной в кризис или в военное время. В нем предусмотрены подземные убежища, командные центры и даже госпиталь. Крепость хотят возвести рядом с варшавским аэропортом, однако для стройки нужно освободить землю.

В Сейме это назвали основной проблемой. Но суды с теми, чей дом власти намерены пустить под снос ради очередного символа мнимой угрозы с Востока, – полпроблемы. Нужно еще убедить налогоплательщиков в том, что «Польский Пентагон» – такая же первая инфраструктурная необходимость как школы и больницы.