Избирательные комиссии Беларуси и Мьянмы работают над соглашением о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша делегация продолжает работу по наблюдению за проведением парламентских выборов в этой стране. Они проходят в три этапа.

Сегодня, 25 января, в финальном туре голосования участвуют жители более чем 60 населенных пунктов. По его итогам будет сформирована Ассамблея Союза, которая изберет нового президента. Тот, в свою очередь, сформирует правительство. Сегодня избираются также парламенты штатов и регионов. Миссию наблюдателей от Беларуси возглавляет председатель партии «Белая Русь».

Ольга Чемоданова ранее провела встречу с председателем Союзной избирательной комиссии Мьянмы. Стороны выразили заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества в электоральной сфере. Взаимоотношения между странами вышли на новый уровень после недавнего визита в Мьянму Президента Беларуси. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул, что мы открыты к расширению сотрудничества, при этом Минск руководствуется национальными интересами, без оглядки на внешних игроков.