В Могилёве прошёл конкурс снежных и ледяных фигур

Сугробы, от которых устали коммунальные службы, в могилевском парке Подниколье приобрели уникальные формы. Здесь прошел конкурс снежных и ледяных фигур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со снежными глыбами работали творческие коллективы местных предприятий. Благодаря их стараниям в парке появились сказочные персонажи, большие машины, оригинальные снежные горки, ледяная мебель и почти хрустальный самовар.

Владимир Любченко, житель Могилева:

Самое интересное, что в этом процессе даже откликнулись бывшие сотрудники нашего предприятия, которые раньше работали. Но мы знаем, что они что-то могут, мы их попросили, они с удовольствием поучаствовали, делали такие композиции, допустим, как крокодилы, шашки.

Получился настоящий парад зимней фантазии. Шесть 30-литровых ведер воды и две охапки цветов понадобилось Могилевскому лифтостроительному заводу, чтобы в своей композиции заморозить весну.