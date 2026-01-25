В Могилёве прошёл конкурс снежных и ледяных фигур

Сугробы, от которых устали коммунальные службы, в могилевском парке Подниколье приобрели уникальные формы. Здесь прошел конкурс снежных и ледяных фигур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сугробы, от которых устали коммунальные службы, в могилевском парке Подниколье приобрели уникальные формы. Здесь прошел конкурс снежных и ледяных фигур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со снежными глыбами работали творческие коллективы местных предприятий. Благодаря их стараниям в парке появились сказочные персонажи, большие машины, оригинальные снежные горки, ледяная мебель и почти хрустальный самовар.
Владимир Любченко, житель Могилева:
Самое интересное, что в этом процессе даже откликнулись бывшие сотрудники нашего предприятия, которые раньше работали. Но мы знаем, что они что-то могут, мы их попросили, они с удовольствием поучаствовали, делали такие композиции, допустим, как крокодилы, шашки.
Получился настоящий парад зимней фантазии. Шесть 30-литровых ведер воды и две охапки цветов понадобилось Могилевскому лифтостроительному заводу, чтобы в своей композиции заморозить весну.
Мария Конанкова, заместитель директора предприятия «Могилевлифтмаш»:
Мы действительно коллективом думали два дня, у нас было много разных идей. Начали мы в начале недели, нам потребовалась неделя для реализации нашего проекта.
Пока погода позволяет, городские власти приглашают всех желающих добавить в этот зимний вернисаж свою работу. Скоро нас ждет оттепель. Первые признаки потепления ощутим уже в понедельник.