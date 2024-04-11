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Качество товара и сервис. Как выбрать автомобиль Geely?

11 апреля 2024 17:04
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С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Встречают автомобиль по одежке, но что же внутри? Как бьется железное сердце Geely и какой у китайца с белорусской пропиской характер? Как выбрать машину по душе?

Качество товара и сервис. Как выбрать автомобиль Geely?-1

Геннадий Грицыхин, водитель-испытатель СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Конечно, люди звонят, спрашивают, какую модель брать, какая лучше, цвет какой, что при покупке у дилера смотреть, проверять. Все зависит от суммы, на которую ты рассчитываешь, где тебе удобнее сидеть. Характер у каждой машины свой. Подошел к автомобилю, понравился – взял, который подошел тебе.

Клиент всегда прав, а еще он должен остаться довольным и обязательно улыбаться. Это тоже китайская философия продаж. Но в случае автомобиля это не только товар, но и услуги. И здесь мы тоже заимствуем опыт Поднебесной. 

Качество товара и сервис. Как выбрать автомобиль Geely?-4

Сергей Прудников, заместитель начальника управления послепродажного обслуживания СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Здесь совместная работа. В любом случае есть белорусское законодательство, по которому мы работаем и предоставляем сервисные услуги. Плюс дополнительно китайские требования. Каждый клиент, который приезжает на сервис, должен остаться довольным и получить качественное обслуживание. На сегодня сервисы находятся во всех областных городах, крупных и дополнительно закрываются все области. Обеспечена 100-километровая доступность любого сервиса.

Качество товара и сервис. Как выбрать автомобиль Geely?-7

Производство машин в Беларуси по планетарным меркам, конечно, не самое большое, но это точно часть мирового бренда с его традициями, подходом к делу и, конечно, качеством. А что же этот проект значит для нас? Он, вне всяких сомнений, часть нашей новейшей истории.  Открытие атомной станции, полет белоруски в космос и создание собственного легкового автомобиля. Именно из этих ярких пазлов на глазах у каждого из нас складывается портрет современной и суверенной Беларуси. 

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# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Сергей Прудников

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