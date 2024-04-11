Качество товара и сервис. Как выбрать автомобиль Geely?

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Встречают автомобиль по одежке, но что же внутри? Как бьется железное сердце Geely и какой у китайца с белорусской пропиской характер? Как выбрать машину по душе?

Геннадий Грицыхин, водитель-испытатель СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Конечно, люди звонят, спрашивают, какую модель брать, какая лучше, цвет какой, что при покупке у дилера смотреть, проверять. Все зависит от суммы, на которую ты рассчитываешь, где тебе удобнее сидеть. Характер у каждой машины свой. Подошел к автомобилю, понравился – взял, который подошел тебе. Клиент всегда прав, а еще он должен остаться довольным и обязательно улыбаться. Это тоже китайская философия продаж. Но в случае автомобиля это не только товар, но и услуги. И здесь мы тоже заимствуем опыт Поднебесной.