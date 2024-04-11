Качество товара и сервис. Как выбрать автомобиль Geely?
С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Встречают автомобиль по одежке, но что же внутри? Как бьется железное сердце Geely и какой у китайца с белорусской пропиской характер? Как выбрать машину по душе?
Геннадий Грицыхин, водитель-испытатель СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Конечно, люди звонят, спрашивают, какую модель брать, какая лучше, цвет какой, что при покупке у дилера смотреть, проверять. Все зависит от суммы, на которую ты рассчитываешь, где тебе удобнее сидеть. Характер у каждой машины свой. Подошел к автомобилю, понравился – взял, который подошел тебе.
Клиент всегда прав, а еще он должен остаться довольным и обязательно улыбаться. Это тоже китайская философия продаж. Но в случае автомобиля это не только товар, но и услуги. И здесь мы тоже заимствуем опыт Поднебесной.
Сергей Прудников, заместитель начальника управления послепродажного обслуживания СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Здесь совместная работа. В любом случае есть белорусское законодательство, по которому мы работаем и предоставляем сервисные услуги. Плюс дополнительно китайские требования. Каждый клиент, который приезжает на сервис, должен остаться довольным и получить качественное обслуживание. На сегодня сервисы находятся во всех областных городах, крупных и дополнительно закрываются все области. Обеспечена 100-километровая доступность любого сервиса.
Производство машин в Беларуси по планетарным меркам, конечно, не самое большое, но это точно часть мирового бренда с его традициями, подходом к делу и, конечно, качеством. А что же этот проект значит для нас? Он, вне всяких сомнений, часть нашей новейшей истории. Открытие атомной станции, полет белоруски в космос и создание собственного легкового автомобиля. Именно из этих ярких пазлов на глазах у каждого из нас складывается портрет современной и суверенной Беларуси.
Читайте также:
«Первый завод полного цикла на территории РБ». Какие технологии используют в производстве автомобилей «БЕЛДЖИ»?
Лукашенко: «Была мечта сделать свой легковой автомобиль. Она сбылась с нашими друзьями»
«Народный проверенный автомобиль». Чем уникальна марка Geely и почему китайское – значит качественное?