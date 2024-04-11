«Без прошлого нет будущего». В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием

В Международный день освобождения узников концлагерей в мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием, на котором почтили память жертв геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы войны на территории нашей страны действовало более 580 концлагерей, где с жестокостью убивали и мучили людей. «Тростенец» крупнейший из них: тут фашистские палачи уничтожили свыше 200 тысяч человеческих жизней. Избежать смерти смогли единицы.

Историческая память – это то, что связывает поколения. В этом скорбном месте легко понять, какой ценой досталась нам Великая Победа и как важно сохранять мир на белорусской земле.

Матвей Рыськов: Каждый год Беларусь вспоминает о тех ужасных событиях. И, как говорится, без прошлого нет будущего. Зная нашу историю, мы можем учиться на ошибках и не повторять их в будущем.

Полина Трухан:

Я как представитель молодого поколения обещаю, что буду помнить, если мы будем помнить, то они всегда будут жить в наших сердцах.

Мемориальный комплекс «Тростенец» построен на месте одноименного концентрационного лагеря. Он был самым крупным на территории Беларуси и бывшего СССР. В лагерь смерти свозили людей с оккупированных территорий Советского Союза, а также из Австрии, Германии, Чехословакии и Польши.