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«Без прошлого нет будущего». В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием

11 апреля 2024 17:19
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В Международный день освобождения узников концлагерей в мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием, на котором почтили память жертв геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без прошлого нет будущего». В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием-1

В годы войны на территории нашей страны действовало более 580 концлагерей, где с жестокостью убивали и мучили людей. «Тростенец» крупнейший из них: тут фашистские палачи уничтожили свыше 200 тысяч человеческих жизней. Избежать смерти смогли единицы.

«Без прошлого нет будущего». В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием-4

Память жертв геноцида белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Тростенец».

Историческая память – это то, что связывает поколения. В этом скорбном месте легко понять, какой ценой досталась нам Великая Победа и как важно сохранять мир на белорусской земле.

«Без прошлого нет будущего». В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием-7

Матвей Рыськов:
Каждый год Беларусь вспоминает о тех ужасных событиях. И, как говорится, без прошлого нет будущего. Зная нашу историю, мы можем учиться на ошибках и не повторять их в будущем.

«Без прошлого нет будущего». В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием-10

Полина Трухан:
Я как представитель молодого поколения обещаю, что буду помнить, если мы будем помнить, то они всегда будут жить в наших сердцах.

Мемориальный комплекс «Тростенец» построен на месте одноименного концентрационного лагеря. Он был самым крупным на территории Беларуси и бывшего СССР. В лагерь смерти свозили людей с оккупированных территорий Советского Союза, а также из Австрии, Германии, Чехословакии и Польши.

# Великая Отечественная война # общество

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