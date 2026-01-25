Заключительный день биатлонного праздника в Раубичах – что в расписании?

Заключительный день биатлонного праздника в Раубичах. В расписании домашнего этапа Кубка Содружества – смешанная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гонка стартует через считаные минуты. Спор за награды поведут 10 квартетов, три представят нашу страну.

Сергей Тулупов, корреспондент:

Спортсмены уже заняли свои места в стартовом городке. Изменения в сочетаниях есть. Так в команду «Беларусь-1» привычно вошли супруги Динара и Антон Смольские, а также Анна Сола. А вот на четвертом номере заявлен не традиционный Дмитрий Лазовский, а Степан Данилов.

Второй квартет составили Ирина Шаклеина, Елена Кулак, Максим Воробей и Никита Лобастов. В третьей четверке побегут Ксения Воробей, Алина Зайцева, Павел Белько и как раз Дмитрий Лазовский.