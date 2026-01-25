Заключительный день биатлонного праздника в Раубичах – что в расписании?
Заключительный день биатлонного праздника в Раубичах. В расписании домашнего этапа Кубка Содружества – смешанная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гонка стартует через считаные минуты. Спор за награды поведут 10 квартетов, три представят нашу страну.
Болельщики возлагают большие надежды на предстоящую гонку за медалями.
Сергей Тулупов, корреспондент:
Спортсмены уже заняли свои места в стартовом городке. Изменения в сочетаниях есть. Так в команду «Беларусь-1» привычно вошли супруги Динара и Антон Смольские, а также Анна Сола. А вот на четвертом номере заявлен не традиционный Дмитрий Лазовский, а Степан Данилов.
Второй квартет составили Ирина Шаклеина, Елена Кулак, Максим Воробей и Никита Лобастов. В третьей четверке побегут Ксения Воробей, Алина Зайцева, Павел Белько и как раз Дмитрий Лазовский.
Погода биатлону благоволит. Сейчас здесь -19 градусов, хотя, знаете, ощущается несколько побольше. Есть порывистый ветер, поэтому на огневых рубежах придется поработать и сосредоточиться.
Сергей Тулупов:
Сделаю небольшой прогноз. Думаю, мало кто обойдется без дополнительных патронов. Зрители лучшие места на трибунах начали занимать заранее. Вот с каким настроением они пришли на заключительный день.
– Я думаю, что белорусы победят.
– Атмосфера замечательная. Солнышко, мороз. Прекрасно.
Подробности в видео.