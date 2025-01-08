Лукашенко – лауреатам: благодаря вам наша родная Беларусь остаётся островком мира и спокойствия

В основе любой человеческой деятельности лежат духовность, нравственность, справедливость – живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. С такими словами в рождественскую неделю обратился Александр Лукашенко к участникам церемонии вручения премии «За духовное возрождение»‎ и специальных премий Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной сцене белорусы, которые помогают нести крест другим людям и которые добровольно взвалили на себя крест служения. Протоиерей Олег Кунцевич, настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня, рясу священника выбрал, отказавшись от делового костюма успешного бизнесмена. Тогда многие его не поняли. Это было время потребительства. Сейчас в Беларуси мы наполняем свое бытие смыслами.

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:

Каждому веселью есть час и время, а у нас радость. И эта радость, она наполняет нас таким глубочайшим смыслом и содержанием, которое все остальное вбирает в себя.

Сначала надо было построить храм, затем не только по послушанию, но прежде всего по велению сердца создать музей в память о военнопленных «Шталага-352». Батюшка наравне с требником не выпускал со своих рук и архивные справки, и пожелтевшие документы.

Протоиерей Олег Кунцевич, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в Минске:

Вот такие таблички из фанеры и давались каждому военнопленному с личным номером. То есть не на руке накалывались.

Рядом с храмом расположен мемориал «Масюковщинский лагерь смерти». Там, где земля стенала от людских страданий, сейчас звучит молитва. В год 80-летия Великой Победы. Сразу несколько проектов, отмеченных сегодня, посвящены тем экзистенциальным событиям для нашего народа. На сцене те, кто проектировал мемориалы, проводил автопробеги «Дорогами памяти и славы». Эта память в душе белорусского народа. Лукашенко вручил награды «За духовное возрождение»‎ и специальные премии Президента.

Эта молодежь знает, куда идет и за какие идеи стоит. На посту. В буквальном смысле. И так уже 40 лет. Строевым шагом и в дресс-коде с иголочки через пост у Вечного огня на площади Победы прошло 40 тысяч внуков и правнуков наших героев. В какие бы дебри альтернативной историей нас не пытались заманить – в строю и на посту белорусская молодежь.

Артем Яковчик, учащийся средней школы № 131 Минска:

22 июня немецкие войска напали на нас. В 4 часа утра мы с ребятами встали на площади, несли почетную Вахту Памяти. С 4 до 12 часов.

– Сложно?

– Конечно, бывает сложно, но мы все справились. Мы устали, но это все-таки важно, и поэтому мы с гордостью это сделали.

О них – поколении будущего – Президент говорит всегда. В последнее время сквозь призму как о процессе общественного устройства и дальнейшего развития, передачи полномочий. Лукашенко: нам с вами придется новое поколение сформировать и посадить их в свои кресла. Подробности. Сегодняшнее торжество – не просто церемониальное событие, это отражение белорусской действительности, не просто безопасности, но и созидания нематериального наследия, не только экономического развития, но и укрепления духовных скрепов. То, чего так не хватает ультрасовременному миру.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Огромное спасибо нашему Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, что вот такое мероприятие, как присуждение премии «За духовное возрождение», что оно в какой-то момент возникло у нас. Потому что это как Вифлеемская звезда для нас всех. Это ориентир, к чему надо стремиться.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Вне духовного развития, вне глубокой духовности невозможно долгосрочное существование никакого народа. И народ не может только экономическими успехами, только развитием технологий и материальной сферы. Человека человеком делает сфера смыслов. Прививка от ренессанса древней темноты – наши культурные корни. Наша религия. Наше мировоззрение.