Лукашенко: нам с вами придётся новое поколение сформировать и посадить их в свои кресла

В основе любой человеческой деятельности лежат духовность, нравственность, справедливость – живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. С такими словами в рождественскую неделю обратился Александр Лукашенко к участникам церемонии вручения премии «За духовное возрождение»‎ и специальных премий Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И последний тезис, очень важный – новое поколение. К власти приходит, не только к власти, мы отдаем нашу страну в руки новому поколению. Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви и так далее для того, чтобы люди услышали это. А вам я говорю, потому что нам с вами придется это поколение сформировать. И нам с вами придется их посадить в свои кресла. Работников творческих, культуры и так далее, и тому подобное. И во власть. Тяжелейшая работа. Но мы настроены ее организовать и провести.

Счастья вам! Не переживайте. Слушайте, жизнь же не только складывается из того, что будет завтра, послезавтра и прочее. Это важно – видеть завтрашний день. Но мы же живем каждый день и сегодня. Сегодня светлые дни, светлые праздники. Новый год, Рождество Христово. Скоро, даст бог, Пасха. Поэтому всегда, когда только можно улыбаться, веселиться и радоваться, улыбайтесь, веселитесь и радуйтесь. Счастья вам, благополучия и успехов!