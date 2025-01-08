Лукашенко: духовность и нравственность – живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций

В основе любой человеческой деятельности лежат духовность, нравственность, справедливость – живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. С такими словами в рождественскую неделю обратился Александр Лукашенко к участникам церемонии вручения премии «За духовное возрождение»‎ и специальных премий Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиции чествовать тех, кто своим ежедневным упорным трудом содействует укреплению духовных ценностей и традиций белорусского народа, помогает в патриотическом воспитании и достигает выдающихся результатов в искусстве, уже более четверти века. В 1997 году была учреждена премия «За духовное возрождение»‎. А годом позже установлены спецпремии деятелям культуры и искусства. Каждый год список лауреатов пополняют новые фамилии и коллективы, чьи заслуги государство и лично Президент никогда не оставляют незамеченными. Среди них – врачи, педагоги, служители церкви, люди искусства и науки. Настоящие патриоты своей страны. О таких людях Президент скажет: лауреаты – истинные подвижники, творцы настоящего искусства, хранители души белорусского народа. Подробнее в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вот так выглядит межконфессиональный мир. Здесь топ-управленцы, представители разных сфер, элита, истеблишмент духовного, культурного развития, спортивного олимпа. Все это белорусы. А нынешняя духовная премия отражает наш путь, путь вверх, когда благосостояние не затмевает главное, смыслы и нарративы развития белорусского общества.

Надо поднять дух нашего общества, идти к победе, только вперед.

– Достижения, которые во благо развития нашей страны, о них мы должны знать, этих людей мы должны восхвалять, чествовать. И сегодня очень важное, знаковое событие для нашей страны.

– Это ориентиры?

– Конечно.

– Очень приятно находиться в такой атмосфере дружелюбной, где люди радуются за своих коллег, которые достигли чего-то по итогам года.

– Такие все приятные люди, все улыбаются, видно по ним, настолько они рады здесь находиться. В помпезных и официозных интерьерах среди яркой иллюминации светлее всего счастливые улыбки белорусов. «Счастливые улыбки» – имя Гомельского детского социального пансионата. Территория надежды и сострадания объединяет 140 семей. Они живут в уютных домах и в теплой атмосфере. Чудо здесь случается не только в эти светлые рождественские дни, и чудом здесь называют то, к чему многие из нас привыкли как к воздуху.

Валентина Ханчевская, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки»:

У нас есть девочка, у нее расстройство аутистического спектра, выставлен аутизм, и сначала у нее речь отсутствовала вообще, сейчас она уже читает и говорит. Учиться говорить, шить, лепить и даже играть на сцене. В пансионате 8 мастерских, в инклюзивном театре 40 актеров-любителей, а в его репертуаре – «Щелкунчик» и «Золушка», Шолом-Алейхем и, конечно, «Павлинка». Но самая жизнеутверждающая постановка – «Жить», ведь это не только про спектакль.