Лукашенко: духовность и нравственность – живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций
В основе любой человеческой деятельности лежат духовность, нравственность, справедливость – живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. С такими словами в рождественскую неделю обратился Александр Лукашенко к участникам церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиции чествовать тех, кто своим ежедневным упорным трудом содействует укреплению духовных ценностей и традиций белорусского народа, помогает в патриотическом воспитании и достигает выдающихся результатов в искусстве, уже более четверти века. В 1997 году была учреждена премия «За духовное возрождение». А годом позже установлены спецпремии деятелям культуры и искусства.
Каждый год список лауреатов пополняют новые фамилии и коллективы, чьи заслуги государство и лично Президент никогда не оставляют незамеченными. Среди них – врачи, педагоги, служители церкви, люди искусства и науки. Настоящие патриоты своей страны. О таких людях Президент скажет: лауреаты – истинные подвижники, творцы настоящего искусства, хранители души белорусского народа.
Подробнее в материале Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вот так выглядит межконфессиональный мир. Здесь топ-управленцы, представители разных сфер, элита, истеблишмент духовного, культурного развития, спортивного олимпа. Все это белорусы. А нынешняя духовная премия отражает наш путь, путь вверх, когда благосостояние не затмевает главное, смыслы и нарративы развития белорусского общества.
Надо поднять дух нашего общества, идти к победе, только вперед.
– Достижения, которые во благо развития нашей страны, о них мы должны знать, этих людей мы должны восхвалять, чествовать. И сегодня очень важное, знаковое событие для нашей страны.
– Это ориентиры?
– Конечно.
– Очень приятно находиться в такой атмосфере дружелюбной, где люди радуются за своих коллег, которые достигли чего-то по итогам года.
– Такие все приятные люди, все улыбаются, видно по ним, настолько они рады здесь находиться.
В помпезных и официозных интерьерах среди яркой иллюминации светлее всего счастливые улыбки белорусов. «Счастливые улыбки» – имя Гомельского детского социального пансионата. Территория надежды и сострадания объединяет 140 семей. Они живут в уютных домах и в теплой атмосфере. Чудо здесь случается не только в эти светлые рождественские дни, и чудом здесь называют то, к чему многие из нас привыкли как к воздуху.
Валентина Ханчевская, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки»:
У нас есть девочка, у нее расстройство аутистического спектра, выставлен аутизм, и сначала у нее речь отсутствовала вообще, сейчас она уже читает и говорит.
Учиться говорить, шить, лепить и даже играть на сцене. В пансионате 8 мастерских, в инклюзивном театре 40 актеров-любителей, а в его репертуаре – «Щелкунчик» и «Золушка», Шолом-Алейхем и, конечно, «Павлинка». Но самая жизнеутверждающая постановка – «Жить», ведь это не только про спектакль.
13 января зрителей ждут в Гомельском областном драмтеатре. А сегодня волшебники из гомельского пансионата на главной сцене страны. Отмечены специальной премией Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.
В будни и праздники вместе. Настоящим марафоном единства и атмосферного торжества стали ряд новогодних и рождественских встреч главы государства. У сегодняшней традиционной церемонии белорусской государственности самые высокие смыслы – духовных начинаний и высот спортивного олимпа. Слова президентского поздравления по традиции звучат по-белорусски.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Калядныя дні ствараюць асаблівую атмасферу і натхняюць на добрыя справы. Гэтак было спрадвеку. Такім мы разумеем гэта светлае свята і сёння. І мы не ўяўляем гэтыя чароўныя дні без прыгожага ўрачыстага моманту – моманту заслужанай славы нашых дастойных людзей.
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