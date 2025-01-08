Лукашенко: вся пятилетка пройдёт под лозунгом мира и безопасности, будет мир – остальное приложится

В основе любой человеческой деятельности лежат духовность, нравственность, справедливость – живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. С такими словами в рождественскую неделю обратился Александр Лукашенко к участникам церемонии вручения премии «За духовное возрождение»‎ и специальных премий Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в этой пятилетке сделаем все , чтобы Беларусь забыла проблему сохранения своей государственности.

Культурное, историческое, духовное наследие – скрепы развития нашего общества. Трудолюбие и преданность родной земле нас объединяют. Это ориентиры, позволяющие сохранить себя и страну.

Редко на какой сцене власть светская и духовные сановники. Этот путь соработничества – идея главы государства и митрополита Филарета. Начинали со скромных залов, теперь церемония под сводами Дворца Республики. У алтаря государственного служения Александр Лукашенко. Вершина, заданная Филаретом, – образец для нынешнего экзарха. Но базис для развития духовных высот – это приземленные показатели.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это говорит о том, что мы работаем в одной связке. И делаем все для того, чтобы была и безопасность в нашей республике, и экономическая безопасность.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Экономическая безопасность. И тот, который сегодня за страну отвечает, за эту безопасность.