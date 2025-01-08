Лукашенко: вся пятилетка пройдёт под лозунгом мира и безопасности, будет мир – остальное приложится
В основе любой человеческой деятельности лежат духовность, нравственность, справедливость – живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. С такими словами в рождественскую неделю обратился Александр Лукашенко к участникам церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Культурное, историческое, духовное наследие – скрепы развития нашего общества. Трудолюбие и преданность родной земле нас объединяют. Это ориентиры, позволяющие сохранить себя и страну.
Лукашенко: в этой пятилетке сделаем все, чтобы Беларусь забыла проблему сохранения своей государственности.
Редко на какой сцене власть светская и духовные сановники. Этот путь соработничества – идея главы государства и митрополита Филарета. Начинали со скромных залов, теперь церемония под сводами Дворца Республики. У алтаря государственного служения Александр Лукашенко. Вершина, заданная Филаретом, – образец для нынешнего экзарха. Но базис для развития духовных высот – это приземленные показатели.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это говорит о том, что мы работаем в одной связке. И делаем все для того, чтобы была и безопасность в нашей республике, и экономическая безопасность.
Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Экономическая безопасность. И тот, который сегодня за страну отвечает, за эту безопасность.
Мир внутри себя и вокруг – это ценностный ориентир белорусов. Воевать мы привыкли лишь за медали. На спортивном Олимпе – представители из регионов. Это особо подчеркнет министр спорта и туризма. Он сам выходец из провинции. Беларусь – страна равных возможностей.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Глубинку, провинции, к людям, которые сегодня работают ежедневно, но которых, может быть, не сильно замечают. Это тоже очень важно. И посыл нашего главы государства о том, чтобы видеть этого человека, сегодня будет отражен при награде.
Все эти проекты, отмеченные сегодня торжественно премиями, – финал обычных буднишних забот. Отдельного человека, большого коллектива или даже целых десятилетий. Всех нас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будущие годы и, наверное, вся пятилетка пройдут под лозунгом мира и безопасности. Будет мир – все остальное приложится. Надо сберечь мир для Беларуси. И мы сделаем это вместе с вами (подробнее).
Светлых новостей, событий и праздников достойны общества и страны с аутентичным кодом, трудолюбивыми буднями и чистыми устремлениями. Не это ли про белорусов?