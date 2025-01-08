Более 200 представителей золотого возраста приняли участие в рождественском балу «Зимняя сказка»

Окружать заботой пожилых людей в Беларуси принято круглый год. Мы с уважением относимся к возрасту и к труду, который был отдан людьми старшего поколения на благо страны. А в зимние праздники такое внимание приобретает еще большее значение. Теплые встречи, обмен подарками и искренние слова поддержки создают атмосферу уюта и радости в эти холодные дни. Марафон «От всей души» проходит по инициативе главы государства уже в третий раз. В проекте участвует и молодежь. Это помогает укрепить связь между поколениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столичном Дворце детей и молодежи прошел рождественский бал «Зимняя сказка». Он объединил более 200 граждан элегантного возраста. Репортаж Дианы Головач.

Галина и Александр Захаренко кружатся в танце почти полвека. Уже в марте пара отпразднует золотую свадьбу. Познакомились на торжестве у друзей. Можно сказать, музыка их связала. И без танца ни одного дня. После выхода на пенсию появилось много свободного времени. Поэтому на базе Фрунзенского центра социальной защиты супруги основали танцевальную группу «Грация». И сегодня вместе с учениками наслаждаются атмосферой рождественского бала.

Галина Захаренко:

Это такая обстановка... Праздник души. И не чувствуешь свои годы. Очень хорошо. Спасибо всем людям, которые организовывают такие мероприятия. В программе праздника разнообразные виды танцев – от традиционного вальса до зажигательной румбы. Заявлены европейская и латиноамериканская программы. По паркету видно: танцам возраст не помеха. Образы разработаны досконально. Все дамы в вечерних нарядах, соответствующие прически и макияж. Кавалеры в белых рубашках, фраках и с бабочками. У каждой пары свой неповторимый шарм. Людмила Морозова и Анатолий Бабеня вальсируют вместе уже несколько лет. Признаются, за это время станцевались и сдружились.

Людмила Морозова:

В любом возрасте все можно сделать красиво. И танцы, и другое что-то. Каждый возраст по-своему красив. Анатолий Бабеня:

Так цудоўна. Я рады, што ў мяне такая каляжанка цудоўная, такая танцорка, мне вельмі пашанцавала. Рождественские балы для пожилых граждан прошли сегодня по всей стране. В них приняли участие более тысячи представителей золотого возраста.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Безусловно, это очень теплое мероприятие, очень красивое. Сегодня у нас предоставлена возможность еще раз сказать нашему старшему поколению слова благодарности за то поколение, которое они вырастили, за тот вклад, который они внесли, работая. И действительно еще раз порадоваться их активности, их успехам, их мудрости и подпитаться этим. И пожелать, безусловно, крепкого здоровья и активного долголетия.