В мемориальном комплексе «Хатынь» проходит акция «Приди и поклонись»

Вечное напоминание о бесчеловечности нацистов и их пособников, трагический прообраз тысяч невинно пострадавших белорусских населенных пунктов, которые так и не возродились из пепла – Хатынь. Сегодня в мемориальном комплексе проходит акция «Приди и поклонись», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении дня сюда будут нести цветы в память обо всех, кто погиб от рук карателей.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Мы находимся в месте, которое стало одним из главных символов трагедии, неутихающей скорби белорусского народа. Хатынь – здесь 83 года назад ни в чем не повинным людям фашисты вынесли смертный приговор.