В мемориальном комплексе «Хатынь» проходит акция «Приди и поклонись»
Вечное напоминание о бесчеловечности нацистов и их пособников, трагический прообраз тысяч невинно пострадавших белорусских населенных пунктов, которые так и не возродились из пепла – Хатынь.
Сегодня в мемориальном комплексе проходит акция «Приди и поклонись», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении дня сюда будут нести цветы в память обо всех, кто погиб от рук карателей.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Мы находимся в месте, которое стало одним из главных символов трагедии, неутихающей скорби белорусского народа. Хатынь – здесь 83 года назад ни в чем не повинным людям фашисты вынесли смертный приговор.
Мартовский день 1943-го стал последним для 149 хатынцев, из них 75 – детей. Их каратели сожгли заживо или расстреляли, а населенный пункт полностью уничтожили. Сегодня с самого утра поток людей в мемориальном комплексе не иссякает. К Вечному огню и скульптуре «Непокоренного человека» ложатся букеты и венки. Плечом к плечу – потомки победителей, которые чтят трагические страницы истории. И делают все возможное, чтобы правда о тех событиях была сохранена. Сегодня здесь представители власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций.
Глеб Прокофьев:
Ровно в полдень минутой молчания белорусы почтят память жертв трагедии в Хатыни и геноцида белорусского народа. Церемония возложения продлится до позднего вечера. Присоединиться к ней может каждый. Отмечу, сегодня из Минска курсирует специальный автобусный маршрут.