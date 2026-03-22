На защите исторической правды – в Беларуси продолжается расследование дела о геноциде белорусского народа

На защите исторической правды и памяти о жертвах фашизма. Беларусь продолжает расследование деяний нацистских преступников на нашей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже спустя десятилетия открываются новые страшные страницы истории. Каждый такой факт ложится в основу уголовного дела, которому нет срока давности.

Сегодня в Беларуси вспоминают одну из самых жутких трагедий. 83 года назад в огне Хатыни сгорели 149 жителей, включая 75 детей. Эта деревня стала символом всех соженных населенных пунктов нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Благодаря расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа, масштабы злодеяний фашистов предстают в еще более страшном облике. Пять лет назад, в начале расследования дела о геноциде белорусского народа, в распоряжении следователей были данные о 9 200 населенных пунктах, уничтоженных полностью или частично. Из которых 186 разделили судьбу Хатыни – были сожжены вместе с жителями. На сегодняшний день установлено 12 868 деревень, пострадавших от рук оккупантов. Из них 290 – не возродились.