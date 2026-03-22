На защите исторической правды – в Беларуси продолжается расследование дела о геноциде белорусского народа
На защите исторической правды и памяти о жертвах фашизма. Беларусь продолжает расследование деяний нацистских преступников на нашей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даже спустя десятилетия открываются новые страшные страницы истории. Каждый такой факт ложится в основу уголовного дела, которому нет срока давности.
Сегодня в Беларуси вспоминают одну из самых жутких трагедий. 83 года назад в огне Хатыни сгорели 149 жителей, включая 75 детей. Эта деревня стала символом всех соженных населенных пунктов нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Благодаря расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа, масштабы злодеяний фашистов предстают в еще более страшном облике.
Пять лет назад, в начале расследования дела о геноциде белорусского народа, в распоряжении следователей были данные о 9 200 населенных пунктах, уничтоженных полностью или частично. Из которых 186 разделили судьбу Хатыни – были сожжены вместе с жителями. На сегодняшний день установлено 12 868 деревень, пострадавших от рук оккупантов. Из них 290 – не возродились.
Дмитрий Данилин, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Масса проделана работы, чтобы установить все эти, казалось бы, цифры, но за этими цифрами стоит огромная трагедия всего народа, поскольку уничтожались дома, уничтожались люди, угонялся скот, угонялись в том числе наши граждане, и немногие вернулись после этого из Германии. Работа в этом направлении продолжается, поэтому цифры, я думаю, не окончательные.
Продолжается и установление имен палачей. В Верховном Суде Беларуси идет рассмотрение уже седьмого уголовного дела в рамках расследования о геноциде белорусского народа. Обвиняемый – Антанас Гецявичюс – командир подразделения 12-го полицейского батальона, который лично участвовал в уничтожении не менее 6 тысяч мирных граждан в Минске и других городах. Работа по выявлению новых фактов геноцида продолжается.