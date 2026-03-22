Работники аптек Германии объявили забастовку 23 марта

В Германии назревает социальный конфликт. Уже завтра по всей стране пройдет общенациональная забастовка работников аптек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 160 тысяч человек намерены временно закрыть свои учреждения.

Демонстрации запланированы в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Ганновере. Причина недовольства кроется в недофинансировании отрасли. Представители объединений заявляют, что оплата их услуг не повышалась уже 13 лет.

Ситуация усугубляется тем, что в стране закрылась каждая пятая аптека. Это создает серьезные трудности с доступом к лекарствам, особенно для жителей небольших населенных пунктов. Несмотря на масштабную акцию, люди без помощи не останутся. В день протеста продолжат работу дежурные пункты.