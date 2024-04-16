В Минской области с начала 2024-го спрофилировано свыше 7 тыс. километров дорог

В Стародорожском районе до 9 мая планируют заасфальтировать 6 500 квадратных метров дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В городе обновят полотно на десятке улиц. В настоящее время завершено фрезерование старого асфальта на центральной площади и перекрестке улиц Комсомольская с 8 Марта, Парижской коммуны и Кирова, а также на мосту по улице Кирова.

Дмитрий Булынка, директор Стародорожского ЖКХ:

Для подвозки материалов МАЗы наши, отечественные, также грейдеры и экскаваторы. В общей сложности в день может работать на улицах нашего района до 25 единиц техники.

Работы в городе ведутся в рабочее время, а в выходные дни технику перебрасывают в сельские населенные пункты. Например, в ближайшие дни она будет задействована в агрогородке Горки, там планируется асфальтирование центральной улицы.