Лукашенко поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Чистота, комфорт и безопасность среды обитания, доступность и разнообразие услуг важны для каждого человека, где бы он не жил – в городской квартире или в сельском доме. Все это своим ежедневным трудом обеспечивает многотысячный коллектив.

Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси работникам бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.