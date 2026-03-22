Лукашенко поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Чистота, комфорт и безопасность среды обитания, доступность и разнообразие услуг важны для каждого человека, где бы он не жил – в городской квартире или в сельском доме. Все это своим ежедневным трудом обеспечивает многотысячный коллектив.
Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси работникам бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Системе ЖКХ удалось достичь позитивных изменений в озеленении территорий, благоустройстве дворов и улиц, проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Искренне признателен ветеранам, чей труд стал фундаментом для нынешних достижений.
Александр Лукашенко пожелал работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ, их родным и близким крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо Беларуси.
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