Лукашенко и Путин накануне провели телефонный разговор – что обсудили?

Пустовой: даже в ближайшей команде Трампа далеко не все сторонники, а вокруг Белого дома много лобби

Вчера последний или не последний «диктатор» Европы сказал очень важную вещь – я вас ценю за свое мнение. Вот такая у нас в стране диктатура порядка и интересов белорусской государственности. Цель ясна, а вот восприятие этого пути может быть разным.