Лукашенко и Путин накануне провели телефонный разговор – что обсудили?

Диалог на высшем уровне. Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне провели телефонный разговор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Диалог на высшем уровне. Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне провели телефонный разговор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
В центре обсуждения были вопросы торгово-экономического сотрудничества, инвестиций и реализации совместных взаимовыгодных проектов. Особый акцент лидеры сделали на необходимости скорейшей практической реализации договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Президенты также обсудили наиболее актуальные вопросы международной обстановки и ситуацию в регионе.
Тренд на углубление интеграции! В 2025-м товарооборот Беларуси и России приблизился к 55 млрд долларов.