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Лукашенко и Путин накануне провели телефонный разговор – что обсудили?

22 марта 2026 07:34
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Диалог на высшем уровне. Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне провели телефонный разговор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко и Путин накануне провели телефонный разговор – что обсудили?-2

В центре обсуждения были вопросы торгово-экономического сотрудничества, инвестиций и реализации совместных взаимовыгодных проектов. Особый акцент лидеры сделали на необходимости скорейшей практической реализации договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Президенты также обсудили наиболее актуальные вопросы международной обстановки и ситуацию в регионе.

Тренд на углубление интеграции! В 2025-м товарооборот Беларуси и России приблизился к 55 млрд долларов.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Союзное государство # Беларусь-Россия

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