Трагедия Бортниково – как в Оршанском районе чтят память жителей деревни?

Благодаря работе с архивными документами, допросам свидетелей и показаниям очевидцев, список уничтоженных в годы фашистской оккупации деревень пополнили более 3 600 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе 1943 года в результате карательной операции, оккупанты вместе с пособниками полностью сожгли небольшой населенный пункт. Бортниково так и не восстановилось. Сегодня на месте уничтоженной деревни установлен памятный знак. И каждый год сюда приходят люди, чтобы почтить память тех, кто пострадал от рук нацистов, отстаивая нашу свободу.

Анастасия Кузнецова, учащаяся Межевской средней школы Оршанского района имени Н.И. Ольховского:

Я думаю, это было очень страшно. Это очень страшно, особенно детям, которые только родились, которые еще не знали, что такое жизнь. И пережить сразу это горе, эту войну, этот страх. Надо помнить все подвиги наших прадедов, дедов. И это очень важно для нашего поколения, для молодежи. Ну и для будущих наших детей.

Инна Хомутовская, председатель Оршанского районного Совета депутатов:

Сегодня, находясь здесь, на месте сожженной деревни, начинаешь понимать всю бесчеловечность фашистской идеологии. И начинаешь понимать, что мы, последующее поколение, в первую очередь должны предпринять все меры, чтобы такая трагедия не повторилась.

Со временем удалось найти сведения об еще четырех деревнях в Оршанском районе, которые стали жертвами нацистского террора. Работа по установлению исторической правды продолжается.