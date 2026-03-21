«Славутич» стал первым полуфиналистом Кубка Президента по хоккею

«Славутич» стал первым полуфиналистом Кубка Президента. Для выхода в следующую стадию россиянам потребовалось пять встреч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня они обыграли «Лиду» в ее же стенах. В первом периоде соперники отличились по разу. Гости открыли счет на экваторе отрезка. Точный бросок нанес Ракитин. Ближе к перерыву «рыцари» восстановили равенство. Надежду подарил Боярчук.

После перерыва солировали представители Смоленска. Авраменко и Дидковский с интервалом в 4 минуты позволили не волноваться за исход дуэли. После этого цифры на табло не менялись. Таким образом, «Славутич», только второй год играя в турнире, уже добрался до полуфинала.

В еще одном четвертьфинале «Юность» обыграла «Неман» – 4:1. Победитель регулярного чемпионата вышел вперед в серии – 3:2. Следующая встреча пройдет в Гродно.