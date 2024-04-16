«Научились играть цифрами!» – Лукашенко отчитал чиновников за сокрытие реального состояния посевной

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получается, значение имеет желание или его отсутствие. Ведь о конкретных шагах, которые необходимы со стороны государства, Президент не единожды спрашивал, а в ответ…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я постоянно задавал вопросы этой весной губернаторам: что надо еще для хода, нормального хода посевной кампании. От правительства страны, от республиканских организаций. Задачи на 2024-й год куда более амбициозные вчерашних результатов. Нужно производить порядка 10 миллионов тон зерна. 5 миллионов тонн сахарной свеклы и более 1 миллиона тонн рапса в год.

Выполнить задачу не равно подогнать под ответ искусственно, а такая тенденция видна уже на старте посевной. Что же будет к ее окончанию?