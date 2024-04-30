Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: То есть 2 миллиарда ты получил доход от этого экспорта… – За три квартала. – Это больше, чем… – Это больше на 121 миллион долларов США за три месяца. – Понятно, что за три.

Александр Лукашенко:

Я только хотел бы вас предупредить, чтобы мы не сели на белого коня, шашки наголо и пошли. Надо аккуратно обращаться и с рапсом, и с озимым ячменем. Это культуры очень нежные, они требуют определенных погодных условий. Чуть что не так, подморозило, выпревание этого рапса. Я даже вижу: у тебя гибель рапса на отдельных полях значительная.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Есть, конечно…

– Я видел. Особенно чуть, как в Беларуси говорят: узгорак – рапса нет. Почему?

Сергей Бартош:

Технология. Недорабатываем.

Александр Лукашенко:

Может быть и технология, а может где-то и подморозило больше. Кукуруза, кукуруза, кукуруза. Нас ученые предупреждают, что мы должны сеять бобовые. Нам нужен и лен, и горох… Поэтому кукурузой засеять, а потом силосом кислым кормить скотину, а потом теленок подохнет от нее – это не дело. Вот отсюда гибель у нас еще. Поэтому нам надо сенажа больше. С кукурузы сенаж ты не получишь.

– Так точно.

– Поэтому тут нужно очень аккуратно на будущий год все спланировать, чтобы к севообороту мы не возвращались. Это ваша задача – проконтролировать!

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