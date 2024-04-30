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Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!

30 апреля 2024 17:26
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Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!-1

Ценность АПК только возрастает. Экспорт продовольствия растет, а значит, переработке необходимо больше сырья.

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!-4

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
1 миллиард 995 миллионов долларов США.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть 2 миллиарда ты получил доход от этого экспорта
– За три квартала.
– Это больше, чем…
– Это больше на 121 миллион долларов США за три месяца.
– Понятно, что за три.

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!-7

Президент ориентирует вдумчивее подходить к технологиям земледелия и палитре культур. Тогда рацион для скота станет богаче, а значит, телята здоровее.

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!-10

Александр Лукашенко:
Я только хотел бы вас предупредить, чтобы мы не сели на белого коня, шашки наголо и пошли. Надо аккуратно обращаться и с рапсом, и с озимым ячменем. Это культуры очень нежные, они требуют определенных погодных условий. Чуть что не так, подморозило, выпревание этого рапса. Я даже вижу: у тебя гибель рапса на отдельных полях значительная.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Есть, конечно…
Я видел. Особенно чуть, как в Беларуси говорят: узгорак – рапса нет. Почему?

Сергей Бартош:
Технология. Недорабатываем.

Александр Лукашенко:
Может быть и технология, а может где-то и подморозило больше. Кукуруза, кукуруза, кукуруза. Нас ученые предупреждают, что мы должны сеять бобовые. Нам нужен и лен, и горох… Поэтому кукурузой засеять, а потом силосом кислым кормить скотину, а потом теленок подохнет от нее – это не дело. Вот отсюда гибель у нас еще. Поэтому нам надо сенажа больше. С кукурузы сенаж ты не получишь.
– Так точно.
– Поэтому тут нужно очень аккуратно на будущий год все спланировать, чтобы к севообороту мы не возвращались. Это ваша задача – проконтролировать!

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Сергей Бартош # Анатолий Исаченко

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