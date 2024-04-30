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Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда

30 апреля 2024 10:53
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Завершить посевные работы до 9 мая! Такое поручение 30 апреля дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда-1

Отдельно глава государства остановился на вопросе состояния сельхозтехники. В поле, где сегодня звучали доклады от чиновников, Президенту показали ряд образцов. Среди них – камнеуборочная машина. На злобу дня и тем, кто пытается спекулировать на этой теме, мол, в Беларуси «каменный урожай» собирают люди, Александр Лукашенко конкретно ответил, а аграрии наглядно продемонстрировали.

Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши беглые озаботились, что у нас камни собирают люди – школьники, студенты, военные и прочее. А на Западе ўжо ж тэхніка ёсць для этого. А у нас яе няма. Слушай, не то что в твои времена, в мои была техника для сбора камней! Но надо деньги считать иногда, и не везде эту технику запустишь. Там где избыток, я тогда пускал эту технику. А где поменьше камней, там всегда, не знаю, как у тебя, но я привлекал школьников. Поэтому тут маневр должен быть. А техника для уборки камней у нас есть, все мы имеем. Только надо смотреть, где и как употреблять.

Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять все, поэтому работать надо день и ночь!

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко

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