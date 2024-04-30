Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. 38 лет отделяют нас от той страшной техногенной катастрофы. Еще в 90-х было принято важное и разумное решение: не забросить эти земли, а, наоборот, спасти. Ну а сегодня уже все внимание не к их сохранению, а развитию. Требование Президента, которое звучало не единожды, – те, кто проживает на пострадавших территориях, должны чувствовать себя, как и люди в остальных регионах и в социальном, и в экономическом планах. Благосостояние в глубинке связано в том числе и с уровнем развития сельского хозяйства. О нем сегодня говорили предметно. К слову, это первое в графике Президента мероприятие после недавнего большого совещания по развитию села и повышению эффективности аграрной отрасли. Евгений Пустовой продолжит тему.

Сегодня в Костюковичах тепло и светло. И не только из-за погоды. Так всегда дома. Родным домом край Беларуси стал для успешной четы Подоляк. Он – в прошлом известный велогонщик, она – языковед-переводчик. Отец шестерых детей и отец как духовное звание – свой эдем построил в Костюковичах.

Елена Подоляк, многодетная мать:

Все тихо, ровно, спокойно. Кто хочет, тот работает, скажем так… Протоиерей Сергий Подоляк, настоятель Свято-Крестовоздвиженского храма города Костюковичи:

Белорусский цементный завод градообразующий. Все неплохо.

Регион-сад начинается с хлебных полей. Развитие социальной инфраструктуры зависит от экономических показателей. Сегодня в поле зрения главы государства юго-восток Могилевской области. В советское время регион был обделен вниманием, а после технологической катастрофы у соседей эти земли пригвоздили бесперспективным штампом «чернобыльский регион».

Президент предложил другой путь – развития и жизни. Повел людей не на погост, а на хлебное поле. Поэтому и промышленность, что называется, в долгу перед крестьянами. Особенно там, где кадры забрали у села. Как например, Белорусский цементный завод. Правда, завод взял на себя развитие местного хозяйства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы обязаны, должны деревне. Вы ведь вытащили людей отсюда. Главное у него – это люди, люди. Но у него ладно – ты тут подставил плечо. Но есть хозяйства, где вообще немного людей. А люди где? Они у вас работают на этих промышленных предприятиях. Людей немного было... Надо помогать. Если можешь где-то прихватить хозяйство – хорошо, спасибо. Кстати, мы вот таких людей не видим, это плохо. Таких надо поощрять, награждать и поддерживать.

Уважительное отношение к родной земле – нарратив главы государства. Высокая поэзия начинается с конкретных дел. Сейчас новая эпопея наведения порядка с пахотными землями. Мелиорация – это не все. Президент дает важное поручение: надо приводить в порядок клочки земель на пахотных площадях и активнее избавляться от запущенных и разваленных зданий.