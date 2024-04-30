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Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике

30 апреля 2024 17:02
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Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

38 лет отделяют нас от той страшной техногенной катастрофы. Еще в 90-х было принято важное и разумное решение: не забросить эти земли, а, наоборот, спасти. Ну а сегодня уже все внимание не к их сохранению, а развитию. Требование Президента, которое звучало не единожды, – те, кто проживает на пострадавших территориях, должны чувствовать себя, как и люди в остальных регионах и в социальном, и в экономическом планах.

Благосостояние в глубинке связано в том числе и с уровнем развития сельского хозяйства. О нем сегодня говорили предметно. К слову, это первое в графике Президента мероприятие после недавнего большого совещания по развитию села и повышению эффективности аграрной отрасли.

Евгений Пустовой продолжит тему.

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике-1

Сегодня в Костюковичах тепло и светло. И не только из-за погоды. Так всегда дома. Родным домом край Беларуси стал для успешной четы Подоляк. Он – в прошлом известный велогонщик, она – языковед-переводчик. Отец шестерых детей и отец как духовное звание – свой эдем построил в Костюковичах.

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике-4

Елена Подоляк, многодетная мать:
Все тихо, ровно, спокойно. Кто хочет, тот работает, скажем так…

Протоиерей Сергий Подоляк, настоятель Свято-Крестовоздвиженского храма города Костюковичи:
Белорусский цементный завод градообразующий. Все неплохо.

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике-7

Регион-сад начинается с хлебных полей. Развитие социальной инфраструктуры зависит от экономических показателей. Сегодня в поле зрения главы государства юго-восток Могилевской области. В советское время регион был обделен вниманием, а после технологической катастрофы у соседей эти земли пригвоздили бесперспективным штампом «чернобыльский регион».

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике-10

Президент предложил другой путь – развития и жизни. Повел людей не на погост, а на хлебное поле. Поэтому и промышленность, что называется, в долгу перед крестьянами. Особенно там, где кадры забрали у села. Как например, Белорусский цементный завод. Правда, завод взял на себя развитие местного хозяйства.

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы обязаны, должны деревне. Вы ведь вытащили людей отсюда. Главное у него – это люди, люди. Но у него ладно – ты тут подставил плечо. Но есть хозяйства, где вообще немного людей. А люди где? Они у вас работают на этих промышленных предприятиях. Людей немного было... Надо помогать. Если можешь где-то прихватить хозяйство – хорошо, спасибо. Кстати, мы вот таких людей не видим, это плохо. Таких надо поощрять, награждать и поддерживать.

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике-16

Уважительное отношение к родной земле – нарратив главы государства. Высокая поэзия начинается с конкретных дел. Сейчас новая эпопея наведения порядка с пахотными землями. Мелиорация – это не все. Президент дает важное поручение: надо приводить в порядок клочки земель на пахотных площадях и активнее избавляться от запущенных и разваленных зданий.

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике-19

Александр Лукашенко:
Поле, а на поле гектара два, три, а то и пять  кусок леса. Не знаю, хутор когда-то был или еще что-то бросили. Пусть они сами забирают лес этот себе, и мы должны им за эту культуртехнику заплатить. Ты должен, как у нас модно сейчас говорить, оцифровать это все, эти клочки. Берется он в порядок привести. Даже добровольно-принудительно надо это делать. Он это сделал, бригаду поставил какую-то, кто-то ему помог – это его дело. Он захотел это сделать – мы должны им за это заплатить. И вот таким образом культуртехнику проведем.

Вторая тема – это старые фермы, здания, помещения. Там много чего осталось по всей республике, даже в Гродненской области. Все это надо убрать. И это, я думаю, надо посмотреть, чтобы подключились МЧС и военные. Без них мы эту работу быстро не проведем.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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