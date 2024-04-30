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Лукашенко о планах на вторую АЭС в Беларуси: на западе есть, должна быть и на востоке!

30 апреля 2024 13:49
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Завершить посевные работы до 9 мая! Такое поручение 30 апреля дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о планах на вторую АЭС в Беларуси: на западе есть, должна быть и на востоке!-1

Задали Президенту еще один вопрос из политической плоскости. Касался он белорусской АЭС. Все хорошо помнят, как та же соседняя Литва призывала нас закрыть атомную станцию, отправляла в Беларусь ноту из-за ее работы. Но совсем недавно в Вильнюсе заговорили уже не об импорте электроэнергии, а ее экспорте. Но прислушиваться к недальновидным соседям белорусы точно не будут, мы смотрим гораздо дальше – на перспективу. Речь о второй АЭС.

Лукашенко о планах на вторую АЭС в Беларуси: на западе есть, должна быть и на востоке!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Запада, ну, мерзавцы полные. И наши беглые – сволочи и мерзавцы – помните, когда им задавали, что будем делать со строящейся атомной станцией: зачынім! Я тогда вас предупреждал: не торопитесь, посмотрим, что они будут делать. И что они делают? Польша, которая инициировала эту брехню в отношении нас, планирует две атомные станции построить на первых порах, может, и больше. Литва, потеряв «Игналинку», нормальная была станция, могла работать, до ума надо было доводить и получать электроэнергию на всю Литву, сегодня покупает по бешеным ценам. Мы тогда, сжав зубы, терпели. Я всегда предупреждал: вы можете там визжать, сколько угодно, но помешать построить станцию вы нам не сможете.

Возникла такая шальная мысль, пока у меня, но сейчас она овладевает и вами, построить вторую атомную станцию. А площадка, вторая площадка – это очень серьезное требование к площадкам – она восточнее Могилева. Где-то чуть севернее Костюкович, наверное. Я сегодня думаю, если мы будем строить атомную станцию, где эти реакторы разместим, еще желательно два? Или здесь новую станцию, или там развивать – к двум реакторам еще два блока поставить. Пока думаем. Я все-таки склоняюсь к тому, что у нас на западе есть станция, должна быть и на востоке.

Лукашенко о планах на вторую АЭС в Беларуси: на западе есть, должна быть и на востоке!-7

Все это говорит о том, что мы, белорусы, думаем о будущем своей страны. В развитие темы речь зашла о подрастающем поколении, в частности о выпускных вечерах. У Александра Лукашенко спросили, как он относится к чересчур помпезным праздникам. Президент, что называется, за традиционный душевный формат проведения. К чему призывает и остальных. Вопрос поручено взять на контроль ответственным лицам.

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# АЭС в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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