Лукашенко о планах на вторую АЭС в Беларуси: на западе есть, должна быть и на востоке!

Завершить посевные работы до 9 мая! Такое поручение 30 апреля дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершить посевные работы до 9 мая! Такое поручение 30 апреля дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задали Президенту еще один вопрос из политической плоскости. Касался он белорусской АЭС. Все хорошо помнят, как та же соседняя Литва призывала нас закрыть атомную станцию, отправляла в Беларусь ноту из-за ее работы. Но совсем недавно в Вильнюсе заговорили уже не об импорте электроэнергии, а ее экспорте. Но прислушиваться к недальновидным соседям белорусы точно не будут, мы смотрим гораздо дальше – на перспективу. Речь о второй АЭС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Запада, ну, мерзавцы полные. И наши беглые – сволочи и мерзавцы – помните, когда им задавали, что будем делать со строящейся атомной станцией: зачынім! Я тогда вас предупреждал: не торопитесь, посмотрим, что они будут делать. И что они делают? Польша, которая инициировала эту брехню в отношении нас, планирует две атомные станции построить на первых порах, может, и больше. Литва, потеряв «Игналинку», нормальная была станция, могла работать, до ума надо было доводить и получать электроэнергию на всю Литву, сегодня покупает по бешеным ценам. Мы тогда, сжав зубы, терпели. Я всегда предупреждал: вы можете там визжать, сколько угодно, но помешать построить станцию вы нам не сможете.
Возникла такая шальная мысль, пока у меня, но сейчас она овладевает и вами, построить вторую атомную станцию. А площадка, вторая площадка – это очень серьезное требование к площадкам – она восточнее Могилева. Где-то чуть севернее Костюкович, наверное. Я сегодня думаю, если мы будем строить атомную станцию, где эти реакторы разместим, еще желательно два? Или здесь новую станцию, или там развивать – к двум реакторам еще два блока поставить. Пока думаем. Я все-таки склоняюсь к тому, что у нас на западе есть станция, должна быть и на востоке.
Все это говорит о том, что мы, белорусы, думаем о будущем своей страны. В развитие темы речь зашла о подрастающем поколении, в частности о выпускных вечерах. У Александра Лукашенко спросили, как он относится к чересчур помпезным праздникам. Президент, что называется, за традиционный душевный формат проведения. К чему призывает и остальных. Вопрос поручено взять на контроль ответственным лицам.
Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда. Подробнее.