Лукашенко о планах на вторую АЭС в Беларуси: на западе есть, должна быть и на востоке!

Задали Президенту еще один вопрос из политической плоскости. Касался он белорусской АЭС. Все хорошо помнят, как та же соседняя Литва призывала нас закрыть атомную станцию, отправляла в Беларусь ноту из-за ее работы. Но совсем недавно в Вильнюсе заговорили уже не об импорте электроэнергии, а ее экспорте. Но прислушиваться к недальновидным соседям белорусы точно не будут, мы смотрим гораздо дальше – на перспективу. Речь о второй АЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Запада, ну, мерзавцы полные. И наши беглые – сволочи и мерзавцы – помните, когда им задавали, что будем делать со строящейся атомной станцией: зачынім! Я тогда вас предупреждал: не торопитесь, посмотрим, что они будут делать. И что они делают? Польша, которая инициировала эту брехню в отношении нас, планирует две атомные станции построить на первых порах, может, и больше. Литва, потеряв «Игналинку», нормальная была станция, могла работать, до ума надо было доводить и получать электроэнергию на всю Литву, сегодня покупает по бешеным ценам. Мы тогда, сжав зубы, терпели. Я всегда предупреждал: вы можете там визжать, сколько угодно, но помешать построить станцию вы нам не сможете.

Возникла такая шальная мысль, пока у меня, но сейчас она овладевает и вами, построить вторую атомную станцию. А площадка, вторая площадка – это очень серьезное требование к площадкам – она восточнее Могилева. Где-то чуть севернее Костюкович, наверное. Я сегодня думаю, если мы будем строить атомную станцию, где эти реакторы разместим, еще желательно два? Или здесь новую станцию, или там развивать – к двум реакторам еще два блока поставить. Пока думаем. Я все-таки склоняюсь к тому, что у нас на западе есть станция, должна быть и на востоке.