Доярка, механик, врач. В Гродно наградили лучших представителей профессий в регионе

30 апреля чествовали людей труда и в западном регионе страны. Доярка, механик, врач – лучшим представителям профессий вручили награды и присвоили звание «Человек года Гродненщины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это те люди, благодаря которым область развивается и с каждым годом становится привлекательнее. Об этом говорят и рост объема валового регионального продукта – сейчас он составляет свыше 23 миллиардов рублей – и увеличение реальных доходов населения.

Большой вклад в социально-экономическое развитие Принеманского края вносят трудовые династии. Например, в семье Мазюк общий трудовой стаж составляет 450 лет на железной дороге. Основатель династии трудился там, начиная еще с дореволюционных времен XX века. По его стопам пошли дети, внуки и правнуки – и каждый гордится профессией и семейным делом.