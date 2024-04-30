Доярка, механик, врач. В Гродно наградили лучших представителей профессий в регионе

30 апреля чествовали людей труда и в западном регионе страны. Доярка, механик, врач – лучшим представителям профессий вручили награды и присвоили звание «Человек года Гродненщины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
30 апреля чествовали людей труда и в западном регионе страны. Доярка, механик, врач – лучшим представителям профессий вручили награды и присвоили звание «Человек года Гродненщины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это те люди, благодаря которым область развивается и с каждым годом становится привлекательнее. Об этом говорят и рост объема валового регионального продукта – сейчас он составляет свыше 23 миллиардов рублей – и увеличение реальных доходов населения.
Большой вклад в социально-экономическое развитие Принеманского края вносят трудовые династии. Например, в семье Мазюк общий трудовой стаж составляет 450 лет на железной дороге. Основатель династии трудился там, начиная еще с дореволюционных времен XX века. По его стопам пошли дети, внуки и правнуки – и каждый гордится профессией и семейным делом.
Иосиф Мазюк, представитель семейной династии железнодорожников:
Железнодорожный путь – это практически то же самое, как человек: его лечить надо, настраивать, его надо поддерживать в порядке. Вот когда ты что-то сделаешь, такой гордый становишься: мы это сделали! Люди едут в поезде спокойно.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Наша задача – работать сегодня по защите интересов прав трудящихся Республики Беларусь. Это большое дело, которое мы обязаны сегодня выполнять, противостоять тому давлению, которое сегодня идет, в том числе на наших граждан, на наших трудящихся. Мы еще больше усилим момент работы с молодежью, чтобы молодежь ни в коем случае не думала, что где-то там, за границей, лучше, чем в Республике Беларусь. Поверьте, каб любіць Беларусь сваю родную, вядома, трэба ў розных краях пабываць, но побывать в наших, белорусских краях, в наших глубинках, и посмотреть, насколько уникальна наша страна – это просто великолепная страна, страна для жизни.
Открыли в Гродно и областную Доску почета. На нее занесены районы, организации и предприятия, которые показали высокие достижения в различных сферах, а также 20 лауреатов премии «Человек года Гродненщины».