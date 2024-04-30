Александру Лукашенко в Костюковичах продемонстрировали новую автолавку Белкоопсоюза

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

– На балансе организаций сегодня 633 автомагазина. К сожалению, 414 уже имеют полностью 100%-ный износ, то есть более срока эксплуатации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо. Посмотри, Александр Николаевич, ее машины. В сельском хозяйстве же восстанавливают. Ну, может быть, не 400, а 300 восстановим. То есть он заберет у тебя эти машины, восстановит – это будет намного дешевле. В два раза дешевле, чем ты купишь новую. А он сделает такую же машину тебе из старой. Ну, может быть, не 400, которые ты уже наметила списать… А если бы ты еще сама посмотрела и свои деньги платила, я уверен, что там бы меньше было. Потому что у нас же торгаши такие люди (ну и все): проси больше – дадут меньше. Чтобы ты не исходила из этого. Сколько тебе надо машин?

– 414 в течение трех лет. 118 – на этот год.

Александр Лукашенко:

118 таких.

– Да.

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