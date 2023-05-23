Лукашенко – Каранику: вы у нас светило, онколог. Это нормально, когда женщина умирает от рака груди и шейки матки?

Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце января по поручению главы государства была создана независимая рабочая группа под руководством Ирины Абельской. Специалисты выборочно посетили 81 учреждение здравоохранения страны. И оказались неприятно удивлены. Президент создал спецгруппу, изучившую работу медучреждений. Вот что показала проверка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что имеется в виду под диспансеризацией? Что у нас там не так? Люди пришли, тогда смотрим. И то в очередь поставим. А наперед профилактически не работаем? Так я понял? Ирина Абельская, главный врач ГУ «Республиканский медицинский центр» Управления делами Президента:

Врачами общей практики созданы кабинеты диспансеризации в каждых поликлиниках, где команда врача общей практики, это три человека, практически дублируя свои функции, заполняют анкету. Анкета требует пересмотра, так как она не отвечает поставленной задаче определения факторов риска. Практически при ответе на эти вопросы каждый человек попадает в зону риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Она неэффективна по своей сути, эта анкета.

Александр Лукашенко:

И как результат, только что было сказано, каждый пятый у нас в течение года умирает от рака. Ирина Абельская:

Это годичная летальность. Это, например, если в течение года выявлено впервые 100 человек с онкологическим заболеванием, то из них этот процент в течение первого года умирает. Это значит, они выявляются в очень поздних стадиях. Александр Лукашенко:

Прекрасно, господин Караник. Прекрасно! Вы у нас светило. Онколог. Это нормально, когда женщина умирает от рака груди и рака шейки матки? Это что, нормально? Мы же это лечить можем и спасти человека фактически.