Президент создал спецгруппу, изучившую работу медучреждений. Вот что показала проверка

Лукашенко о здравоохранении: «Запомните, я ни перед чем не остановлюсь. И порядок здесь будет наведен ».

Новости Беларуси. Снижение качества медицинской помощи, простаивание дорогостоящего современного оборудования, вопросы излишней бюрократизации. Предметный разговор о работе системы здравоохранения 23 мая состоялся во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты, объехав всю страну, досконально изучили имеющиеся проблемы в отрасли. Потому тон разговора был задан с первых минут совещания. Проверка показала: низкое использование коечного фонда, недостаточное внедрение в практику малоинвазивных операций (причем все необходимое дорогостоящее оборудование есть), длинные очереди на диагностические процедуры. А ведь это, прежде всего, возможность выявить серьезные заболевания на ранних стадиях.

Его участниками стали более 50 человек: начиная от практикующих врачей и заканчивая губернаторами. Такой широкий состав объясним большим количеством довольно серьезных нареканий к работе здравоохранения. По поручению Александра Лукашенко в конце января 2023 года была создана независимая рабочая группа во главе с Ириной Абельской.

Ирина Абельская, главный врач Республиканского медицинского центра управления делами Президента Беларуси:

Созданная распоряжением главы государства межведомственная рабочая группа в период с февраля по март посетила 81 лечебное учреждение: первого, второго и частично третьего уровней оказания медицинской помощи во всех областях Республики Беларусь и в Минске. Учреждения здравоохранения выбирались случайно. Был выявлен целый ряд проблем. Все выявленные недостатки условно можно объединить в несколько основных блоков.

Наиболее объемным является блок организационно-управленческих вопросов. Следует также отметить недостаточный уровень подготовки главных врачей лечебно-профилактических учреждений и их заместителей, низкую трудовую и исполнительскую дисциплину, формальный подход к разработке локальных нормативных документов. На сегодня протоколы оказания медицинской помощи пациентам по основным заболеваниям либо отсутствуют, либо не пересматривались более 5-7 лет. По некоторым заболеваниям – с 2009-2010 годов. А для эффективной работы должны обновляться не реже одного раза в два-три года.

Это, конечно же, не позволяет эффективно планировать закупку лекарственных средств, объемы производства отечественных препаратов, лабораторных исследований, закупку расходных материалов и диагностического оборудования.