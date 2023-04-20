Лукашенко и Беглов подписали соглашения до 2026-го. О чём договорились Минск и Петербург?

Результаты сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга впечатляют. На успешную реализацию договоренностей обратил внимание глава государства во время встречи с губернатором северного региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товарооборот за 2022 год увеличился почти на полмиллиарда долларов и достиг рекордных показателей. Более того, тенденция роста сохраняется. Уже зимой 2023-го экспорт белорусской продукции вырос почти в два раза. Александр Лукашенко отметил, что успех обусловлен в том числе тесными отношениями между сторонами. Кроме того, Президент положительно оценил подход руководства северной столицы России к решению поставленных задач. Но времени расслабляться нет – темпы нужно наращивать. О том, что уже сделано и планах по развитию двусторонних отношений между Беларусью и Санкт-Петербургом – в материале политического обозревателя Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Во Дворце Независимости сформировался свой протокол и традиция. Четверг называют губернаторским днем. Это когда представители российских регионов приезжают на встречи с нашим Президентом. Поднимаются вот по этой лестнице, и для таких встреч отведен специальный угловой зал во Дворце Независимости. Сегодня все, как обычно, с одной лишь ремаркой: в Беларусь прибыла делегация самого близкого для нас города. «Люди улыбаются». Что еще порадовало губернатора Беглова в Минске? Петербуржцы, что называется, «распробовали» нашу технику. Городской транспорт и специальные машины. Промышленная кооперация и сотрудничество в области фармацевтики.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

По всем направлениям идет перевыполнение тех наших планов, которые мы сегодня намечали. Вот сегодня мы подпишем ряд дополнительных соглашений, которые раздвигают наши горизонты до 2026 года. Хотел бы отметить хорошую, сильную команду белорусского Президента. Сильная, мощная команда. Приведу вам один пример: когда мы принимали решение о закупке автобусов, они принимали участие в выставке. Я пришел на выставку просто так, чтобы посмотреть. Зашел в один из автобусов, говорю, а вот здесь для водителей сделать то-то, а вот дверцу так сделать, для мам с колясочками здесь сделать. Они сказали: да, Александр Дмитриевич, хорошо, там посмотрим. И когда мы уже начали проводить тендер, там все предложения были учтены. Там не только коляску с ребенком можно поставить, можно велосипед поставить даже! Абсолютно все. Удобно, хорошо. И самое главное, что удалось сделать белорусским производителям, – перейти на газомоторное топливо. Одно из условий у нас было, поскольку мегаполис большой, Санкт-Петербург, то, конечно, мы перешли практически на газомоторное топливо. Сделали!

Теперь счет идет на тысячи единиц техники. Наши заводчане готовы красить автобусы даже в цвета муниципалитетов. Объемы уменьшать не собираются, поэтому нацелены на создание сервисного обслуживания. Петербург становится еще и северными портовыми воротами для белорусского импорта. Порт «Бронка». Его уже инспектировал глава государства.