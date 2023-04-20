«Люди улыбаются». Что ещё порадовало губернатора Беглова в Минске?

Ленинград, Петербург. В одном названии – величие русской культуры и русского духа, а мы же помним ремарку нашего Президента: русское – значит наше. Наше тоже впечатляет губернатора, именно такая должность у градоначальника северной столицы России. Этим тоже подчеркнут статус Петербурга. А вот сам Александр Беглов впечатлился Минском. Об этом поведал Президенту и повторил еще раз журналистам.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

Теплый прием, я понимаю, насколько занят Президент, много дел, но тем не менее нашел время встретить нашу делегацию. Знаете, чему я больше всего удивился и порадовался? Что люди улыбаются. Вот я увидел людей, которые просто улыбаются. Не тебе улыбаются, а просто с замечательными улыбками. Это говорит о том, что в республике все хорошо, все в порядке, когда народ улыбается, ходит общественный транспорт. Минск – чистый, прекрасный, красивый город. Поэтому я порадовался. И транспорт ходит (для меня как для губернатора Санкт-Петербурга очень важно) по расписанию. Туризм хорошо развивается. Вот я, когда спускался в лифте, встретил жителей нашего города. Они говорят: Александр Дмитриевич, а вы что здесь делаете? Я говорю: а вы? «Мы приехали посмотреть». Говорят, очень хорошие здравницы в республике, сюда очень много ездит, они заполнены на 60-70 %, как мне говорят, жителями нашего города и других регионов России. Все очень хвалят, довольны.