«Я готов ввязываться в любые авантюры, чтобы попасть домой». Как живётся оппозиционерам на украинском фронте?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, положение дел на фронте и детей Донбасса. В гостях политолог Андрей Лазуткин и паралимпиец Алексей Талай. Григорий Азаренок, СТВ:

Это очередной змагар, который полгода назад сидел на этой лестнице и рассказывал, как они себя позиционируют, как они будут убивать русских, как это будет у них классно. Вот совершенно свежее видео – плачут. Андрей Лазуткин, политолог:

Так и что? Много русских он убил? Что про него известно? Григорий Азаренок:

Не знаю, но видишь, как хочет погулять по родному городу.

Я, в принципе, готовился к войне еще задолго до ее начала. Правда, я готовился к войне на территории Беларуси – освободительной войне против режима Лукашенко.

Я готов ввязываться в любые авантюры, чтобы попасть домой. Для меня возвращение домой – это главная моя цель. Я мечтаю вернуться в свой город и пройтись по его улицам. Григорий Азаренок:

Ну что, плачут.