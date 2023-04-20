Лукашенко: «Если уж руководство Питера берётся за какой-то вопрос, то решает его масштабно, качественно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам предстоит большая работа по укреплению нашего союза Беларуси и России, который сегодня является оплотом свободы и правды на пространстве Содружества Независимых Государств и за его пределами. Конечно же, огромный вклад в укрепление наших союзнических отношений вносят регионы Российской Федерации. Часто говорю: не было бы наших связей с регионами России в свое время, не было бы и нынешних отношений. Мне импонирует ваш подход к решению задач, которые мы вместе осуществляем. Если уж руководство Питера берется за какой-то вопрос, то решает этот вопрос масштабно, качественно и, самое главное, в срок. Я хочу вас заверить, что такое же отношение будет со стороны Беларуси к нашему Питеру. Результаты сотрудничества в 2022 году впечатляют: 2 миллиарда 200 миллионов (то, что мы учли) – не каждое из государств в мире может похвастаться таким товарооборотом, как у нас. И знаю, что в этом году мы уже в феврале приросли в 1,4 раза, а в экспорте белорусской продукции – в 1,7 раза.