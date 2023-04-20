Лукашенко: «Часто говорю президенту России: вот с Питером у нас получается всё!»

Результаты сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга впечатляют. На успешную реализацию договоренностей обратил внимание глава государства во время встречи с губернатором северного региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нравятся губернатору Петербурга и белорусские продукты. Впрочем, неудивительно. В городе на Неве совсем недавно в марте прошел уже II Белорусский продовольственный форум.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
В структуре белорусского экспорта в Питере поставки продуктов питания стабильно занимают первое место, достигая 40 и более процентов. Мы этим, Александр Дмитриевич, очень дорожим. Я часто говорю президенту России: вот с Питером у нас получается все (подробнее здесь). За прошлый год только по продуктам питания, продовольствию мы наторговали больше 8 миллиардов долларов. Ни одна отрасль столько не принесла нам дохода, сколько эта. И это связано с качеством. В России наши продукты питания зарекомендовали себя. Но Питер для нас по объемам, наверное, мы не имеем ни в одном регионе таких объемов продаж.