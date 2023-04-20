Лукашенко: «Часто говорю президенту России: вот с Питером у нас получается всё!»

Результаты сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга впечатляют. На успешную реализацию договоренностей обратил внимание глава государства во время встречи с губернатором северного региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нравятся губернатору Петербурга и белорусские продукты. Впрочем, неудивительно. В городе на Неве совсем недавно в марте прошел уже II Белорусский продовольственный форум.